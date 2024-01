Natalie Portman e John Krasinski vão ser os protagonistas de "Fountain of Youth", planeado para ser um dos próximos grandes projetos de cinema da Apple, com Guy Ritchie na cadeira da realização.

O Deadline confirmou que os dois atores vão interpretar irmãos há muito afastados que se juntam numa busca a nível global pela mítica Fonte da Juventude.

Para tal, terão de usar os seus conhecimentos de História para seguir pistas "numa aventura épica que mudará suas vidas — e possivelmente os levará à imortalidade".

O argumento é de James Vanderbilt, o mesmo de "Zodiac" (2007), dos dois "O Fantástico Homem-Aranha" (2012 e 2014), e "O Dia da Independência: Nova Ameaça" (2016). Mais recentemente, foi um dos envolvidos nos últimos dois títulos da saga "Gritos".

Aproveitando uma abertura na agenda de Natalie Portman, a rodagem de "Fountain of Youth" irá decorrer até ao fim de abril, com Guy Ritchie atrás das câmaras, que depois da grande desilusão de bilheteira com "Rei Artur" (2017), recuperou com "Aladdin" para a Disney (2019) e tornou-se um dos realizadores mais ocupados de Hollywood.

Além de quatro filmes lançados desde 2020, já fez "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", com Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson e Henry Golding, e um 'thriller' sem título onde voltou a trabalhar com Jake Gyllenhaal, Gonzalez e Cavill. Pelo meio, houve tempo para criar e dirigir a minissérie "The Gentlemen" (inspirada pelo seu filme de 2020), que a Netflix lançará ainda em 2024.