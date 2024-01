Chegaram esta terça-feira as primeiras e muito violentas imagens do trailer de "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", o quinto filme desde 2020 de Guy Ritchie, um dos realizadores mais atarefados de Hollywood.

Ainda não anunciado para Portugal, mas com estreia internacional nos cinemas a 19 de abril, entre os produtores de "Ministry of Ungentlemanly Warfare" está Jerry Bruckheimer ("Top Gun", "Bad Boys", "Piratas das Caraíbas") e foram precisos nove anos para Hollywood conseguir levar ao cinema o livro homónimo de Damien Lewis (não editado em Portugal).

No que está a ser promovido como uma comédia de espionagem e ação inspirada numa “ultrajante história verídica”, Henry Cavill vai liderar um autêntico grupo de "sacanas sem lei" para matar nazis em operações clandestinas durante a Segunda Guerra Mundial, onde se destacam os atores Alan Ritchson (“Reacher”), Eiza González (“Ambulância”), Henry Golding (“Snake Eyes”), Alex Pettyfer, Cary Elwes e Til Schweiger.

Segundo a sinopse oficial, esta é "a história da primeira organização de forças especiais formada durante a Segunda Guerra Mundial pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, e um pequeno grupo de oficiais militares, incluindo o escritor Ian Fleming (James Bond). A unidade de combate ultrassecreta, composta por um grupo heterogéneo de patifes e rebeldes, parte numa missão ousada contra os nazis usando técnicas de combate totalmente não convencionais e totalmente 'pouco cavalheirescas' [uma referência ao 'Ungentlemanly Warfare']. Em última análise, a sua abordagem audaciosa mudou o curso da guerra e lançou as bases para o SAS britânico e para a moderna guerra Black Ops".

"Ministry of Ungentlemanly Warfare" era uma das designações oficiosas da organização Special Operations Executive, patrocinada pelo primeiro-ministro Winston Churchill em 1940, quando a Inglaterra estava a ser claramente esmagada pela Alemanha nazi na Europa continental.

Convicto de que não se podia combater as forças nazis com o espírito cavalheiresco do código de regras de empenhamento das operações militares, Churchill avançou para uma nova abordagem rigorosa e vigorosa, essencialmente criando a primeira organização de operações clandestinas, especializada em espionagem e sabotagem atrás das linhas inimigas.

Para o que é conhecida como "a guerra suja de Churchill" foram recrutadas pessoas que sabiam que o risco de morte era elevado, formando um grupo muito unido que conseguiu vitórias importantes contra os nazis.