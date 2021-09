Passados 18 anos e o que se julgava ser o fim da guerra entre humanos e máquinas em "Matrix Revolutions" (2003), Keanu Reves e Carrie-Anne Moss voltam a ser Neo e Trinity.

Com a história mantida em secretismo sobre como isso é possível, chegou esta quinta-feira às 14h00 de Portugal Continental o primeiro trailer de "Matrix Resurrections", tal como prometido após as 180 mil teasers lançados na terça-feira com o relançamento do sítio oficial da saga "Matrix", o mítico WhatIsTheMatrix.com.

Entre um gato preto, seguir o coelho branco, comprimidos azuis, os agentes de fato preto da Matrix, Yahya Abdul Mateen II muito parecido com um jovem Morpheus, uma mítica luta num dojo e outros momentos, o trailer joga com a sensação de "déjà vu" do primeiro filme: tal como aí aconteceu, Keanu Reves começa não como Neo, mas John Anderson, sem saber que o mundo à sua volta não é o que parece antes de ter tomado o comprimido vermelho. A diferença é que existem memórias do passado, descritas como sonhos ao seu psicólogo (Neil Patrick Harris), e até um encontro com Trinity (Carrie-Anne Moss) e a sensação estranha de já se terem conhecido.

Os três filmes — "Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" (2003) e "The Matrix Revolutions" (2003) — foram grandes sucessos de bilheteira, arrecadando mais de 1,8 mil milhões de dólares a nível mundial, apesar de apenas o primeiro ser considerado um clássico: ganhou quatro Óscares, revolucionou a indústria dos efeitos especiais, inspirou imitações, debates religiosos e filosóficos, e influenciou videojogos, desenhos animados, bandas desenhadas e outras áreas.

Como sempre acontece nos filmes da saga “Matrix”, todos os detalhes da produção têm sido mantidos no mais absoluto sigilo: além dos protagonista, regressam ainda ainda Jada Pinkett Smith (Niobe), Lambert Wilson (O Merovingian) e Daniel Bernhardt (Agente Johnson), enquanto outras novidades no elenco incluem Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick, Toby Onwumere e Christina Ricci.

"Matrix Resurrections" é realizado apenas por Lana Wachowski, sem o envolvimento da irmã Lilly Wachowski. A cineasta partilha a autoria do argumento com Aleksander Hemon e David Mitchell.

A estreia nos cinemas portugueses será a 16 de dezembro.