O adiamento dos seis títulos foi noticiado por sites como What's on Netflix e ComingSoon.net e ainda não foi confirmado oficialmente pela plataforma, mas tudo indica tratar-se de mais uma alteração provocada pela greve atualmente em curso nos EUA pelos sindicatos dos argumentistas (o WGA - Writers Guild of America) e atores (o SAG-AFTRA - Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists), que impede os respetivos profissionais não só de trabalhar como também de promover as respetivas produções. Em decorrência disso já foram suspensas as rodagens de vários filmes e adiadss para 2024 as estreias de outros tantos como "Challengers", "Kraven o Caçador" ou "Ghostbusters: Afterlife 2".

Um dos títulos adiados foi "Damsel" (na imagem), realizado pelo espanhol Juan Carlos Fresnadillo e protagonizado por Millie Bobby Brown, que deveria estrear a 13 de outubro de 2023 e passou agora para uma data a confirmar em 2024. Grande épico de fantasia com a estrela de "Stranger Things", foi parcialmente filmado Portugal, na zona de Tomar.

Outro foi "A Family Affair", que passa de 17 de novembro de 2023 para data a anunciar em 2024, uma comédia romântica de Richard LaGravenese com Nicole Kidman e Zac Efron.

"Lift" o novo filme da plataforma com Kevin Hart, desta vez em toada de ação, com realização de F. Gary Gray e co-protagonizado por Gugu Mbatha-Raw, também viu a sua estreia passar de 25 de agosto de 2023 para 12 de janeiro de 2024.

Com estreia anteriormente confirmada em 2023 embora ainda sem data, acabam também de transitar para 2024 os filmes "Shirley", um biopic de Shirley Chisholm protagonizado por Regina King e realizado por John Ridley, "Spaceman", um drama de Johan Renck com Adam Sandler no papel do primeiro astronauta da Republica Checa, e "Players", uma comédia romântica com Gina Rodriguez e Damon Wayans Jr..