Já é uma tradição a Netflix lançar um comunicado sobre os seus grandes lançamentos para o ano novo acompanhado de um trailer com as primeiras imagens.

Em 2024, o dia escolhido foi 1 de fevereiro e com uma diferença em relação ao ano passado: a plataforma juntou filmes, séries e outros eventos num super trailer de antevisão.

Duas das novidades mais importantes de cinema também chegaram com a data de estreia: o regresso de Eddie Murphy em "Beverly Hills Cop: Axel F" (o quarto "Caça-Polícias) está marcado para 3 de julho, enquanto "The Union", um 'thriller' que junta Mark Wahlberg e Halle Berry, chega a 16 de agosto.

Entre filmes natalícios e as sequelas do espanhol "A Plataforma" e "Rebel Moon" (19 de abril), destacam-se entre as novidades de cinema "Spaceman", com Adam Sandler e Carey Mulligan (1 de março); "Back in Action", com Jamie Foxx e o regresso de Cameron Diaz; "Carry-On", com Taron Egerton; "Damsel" (8 de março), com Millie Bobby Brown; "Unfrost: The Pop-Tart Story" (3 de maio), a estreia de Jerry Seinfeld como realizador); "Hit Man" (7 de junho), o já aclamado novo filme de Richard Linklater com Glen Powell; "Atlas", com Jennifer Lopez; "A Family Affair", com Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King; "The Deliverance", de Lee Daniels e com Andra Day, Glenn Close e Mo’nique; e "The Piano Lesson", com Samuel L. Jackson e John David Washington.

Além da segunda temporada de "Squid Game", o maior sucesso de sempre da Netflix, outras séries marcantes da plataforma regressam em 2024 e surgem no super trailer, como "Bridgeton", "The Umbrella Academy", "The Night Agent", "The Diplomat", "Cobra Kai", "Emily in Paris", "Outer Banks" e "Elite".

Incontornável ainda é “3 Body Problem”, a estreia a 21 de março da nova série de David Benioff e DB Weiss, os criadores de "A Guerra dos Tronos".

Outros destaques passam por "Heartstopper", "Vikings: Valhalla", "Black Doves", "American Primeval", "Avatar: The Last Airbender", "That ’90s Show" e "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", a segunda antologia de Ryan Murphy.

VEJA O TRAILER.