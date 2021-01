A Netflix anunciou que teve o melhor período da sua história, batendo recordes de visionamentos, em dezembro e especificamente a semana de Natal, entre 25 e 31 de dezembro.

Sem divulgar números exatos, a plataforma indicou que os dois períodos foram medidos tanto pelo total de horas como pela média de horas por lar.

Destacou também como grandes sucessos à volta do mundo os filmes "O Céu da Meia-noite", de George Clooney, e "We Can Be Heroes", de Robert Rodriguez, bem como a série "Bridgerton", produzida por Shonda Rhimes, a responsável por "Anatomia de Grey".

Bridgerton

Considerando um visionamento a reprodução de pelo menos dois minutos de um conteúdo, a Netflix indica que "O Céu da Meia-Noite" está a caminho de se tornar um dos seus filmes mais populares de sempre, projetando uma audiência de 77 milhões de lares nos primeiros 28 dias (o líder da lista é "Tyler Rake: Operação de Resgate", com 99 milhões).

O filme lançado a 23 de dezembro foi o número 1 em 77 países e entrou no top 10 de 93.

Já "Bridgerton" deverá superar os 63 milhões e tornar-se a quinta melhor estreia de sempre de uma série original na Netflix. Ficou em primeiro lugar nas séries mais vistas em 76 países desde o lançamento a 25 de dezembro.

Para o filme de aventuras juvenil "We Can Be Heroes" estão projetados 44 milhões de lares nos primeiros 28 dias e entrou no top 10 dos programas infantis da Netflix em 88 países e entrou no top 10 de todos os filmes de todos os países onde a plataforma está disponível.

Foi anunciado que uma sequela está em preparação.