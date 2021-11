"The Hand of God", o premiado novo filme de Paolo Sorrentino para a Netflix, estreou em 250 cinemas de Itália na quarta-feira, mas os exibidores estão revoltados pela alteração de última hora do plano de lançamento original, que era para 400.

Os protestos pela falta de cópias suficientes de um título da plataforma contrastam com o que aconteceu há apenas três anos, quando ela era "demonizada" pela sua política de lançamento de filmes e apenas 50 cinemas aceitaram exibir "Roma", de Alfonso Cuáron.

Segundo a Variety, a Netflix é agora vista como um aliado pelos cinemas italianos, desejosos de oferecer grandes lançamentos depois do impacto económico negativo causado pela pandemia.

"The Hand of God" ganhou o Leão de Prata e um troféu de Melhor Jovem Ator para Filippo Scotti no Festival de Veneza: a história à volta da vida de um rapaz na tumultuosa Nápoles dos anos 80 é vista como a mais autobiográfica do realizador de "A Grande Beleza".

A distribuidora local Lucky Red destaca que se trata do maior lançamento de sempre de um filme original nos cinemas no país e também tem a maior 'janela' antes de chegar a streaming a 15 de dezembro: cerca de três semanas.

"Eles permitiram porque é Itália e é Sorrentino. Devíamos estar contentes com isto", disse à publicação Andrea Occhipinti, o líder da Lucky Red.

Mas a Variety nota que se trata de uma questão de perspetiva e o lançamento não é significativo para um filme do prestigiado cineasta italiano: em 2018, as duas partes de "Loro" estiveram em cerca de 900 cinemas.

O lançamento ainda mais limitado do que o previsto caiu mal a Domenico Dinoia, responsável por uma distribuidora de filmes 'arthouse': "Ou se limita à plataforma ou deve-se fazer um lançamentos nos cinemas o melhor que se conseguir. É óbvio que a Netflix não tem interesse em usar o cinema como a principal experiência de visualização do seu produto; todos nós sabemos disso".

Ao longo de dezembro, a distribuidora irá tentar corresponder aos pedidos dos cinemas que agora ficaram de "mãos a abanar", disponibilizando as cópias que ficarem livres: como se fossem aliados "relutantes", a Variety diz que alguns cinemas vão deixar de exibir o filme a 15 de dezembro, "como uma forma mais atenuada de protesto contra a Netflix".

A partir de 1 de dezembro, "The Hand of God" vai chegar aos cinemas de vários países, como Espanha, Grã-Bretanha, Irlanda, Alemanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Polónia, Grécia, Suécia, Noruega, Israel e Liechtenstein, além da Coreia do Sul, Japão, Brasil, Argentina, Uruguai, México, EUA, Austrália e Nova Zelândia.

Fora da lista fica Portugal, onde a distribuidora NOS Audiovisuais confirmou a estreia de dois filmes originais Netflix: depois de "Aviso Vermelho", com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, será a vez de "Não Olhem Para Cima", com um grande elenco de estrelas liderado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, a 8 de dezembro, chegando à plataforma na véspera de Natal.