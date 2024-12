Um novo projeto vai juntar o realizador Paolo Sorrentino e o ator Toni Servillo.

"La Grazia" é o título do filme da dupla maravilha do cinema italiano, uma das mais célebres da atualidade.

Descrito apenas pela revista Variety como uma história de amor escrita pelo próprio realizador, a rodagem arranca na próxima primavera.

Três dos quatro David di Donatello para Melhor Ator (o equivalente italiano do Óscar) conquistados por Toni Servillo, de 65 anos, foram por filmes de Sorrentino, de 54: "As Consequências do Amor" (2004), "Il Divo - A Vida Espectacular de Giulio Andreotti" (2008) e "A Grande Beleza" (2013).

O título mais célebre da dupla continua a ser "A Grande Beleza", que ganhou o Óscar de Melhor Filme Internacional, mas Servillo, de 65 anos, entrou em seis dos dez filmes de realizador, a começar pela estreia com "L'uomo in più" (2001). Os mais recentes foram "Silvio e os Outros" (2018) e "A Mão de Deus" (2021), além de vários telefilmes.

A notícia sobre "La Grazia" surge numa altura em que Sorrentino está a ter em Itália o maior sucesso de bilheteira da sua carreira com "Parthenope", o filme nacional mais visto de 2024.

Com Silvio Orlando, Gary Oldman e Stefania Sandrelli, a 'carta de amor à cidade de Nápoles' tem estreia anunciada a 13 de fevereiro nos cinemas portugueses.