A Netflix divulgou um novo trailer de "Rebel Moon – Parte Um: A Menina do Fogo", o novo filme de Zack Snyder.

Sem lançamento nos cinemas portugueses, ao contrário do que acontecerá em algumas salas dos EUA, Canadá e Inglaterrra a 15 de dezembro, a estreia na plataforma será no dia 22. A segunda parte chega a 19 de abril de 2024.

O realizador de filmes como "300" e "Watchmen", e a grande força criativa do primeiro Universo Cinematográfico da DC Comics com "Homem de Aço", "Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça" e "Liga da Justiça", continua a relação com a plataforma depois de "Exército dos Mortos" com um filme descrito como "um evento épico de ficção científica e fantasia que levou décadas a concretizar".

Após escrever um argumento de 172 páginas, realizador e estúdio chegaram a acordo para dividir em duas partes em vez de fazer um filme com mais de três horas. Snyder também sinalizou que será disponibilizada uma "versão do realizador" de cada parte só para adultos.

"Quando uma pacífica colónia no extremo de uma galáxia é ameaçada pelos exércitos de uma força governante tirânica, Kora (Sofia Boutella), uma misteriosa desconhecida que vive entre os aldeões, torna-se a maior esperança que têm de sobrevivência. Incumbida de procurar aliados para uma missão impossível, Kora junta um pequeno grupo de guerreiros: forasteiros, insurgentes, aldeões e órfãos de guerra de diferentes mundos, que partilham o mesmo desejo de redenção e vingança. Ao mesmo tempo que a sombra de todo um reino paira sobre a mais improvável das luas, é travada a grande batalha pelo destino da galáxia que vai forjar um novo exército de heróis", descreve a sinopse oficial.

No elenco destacam-se as presenças de Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher, Cleopatra Coleman, Jena Malone e Ed Skrein.

TRAILER LEGENDADO.