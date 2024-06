"Rebel Moon" regressa em agosto à Netflix na sua versão 'Director’s cut'', anunciou a plataforma esta terça-feira.

As duas 'partes' do épico de ficção científica de Zack Snyder passam a ser chamadas de 'capítulos' e serão lançadas a 2 de agosto.

As versão do realizador também receberão novos títulos: "Rebel Moon – Parte Um: A Menina do Fogo" vai chamar-se “Rebel Moon – Chapter One: Chalice of Blood” ("Rebel Moon – Capítulo Um: Cálice de Sangue”, em tradução literal) e “Rebel Moon – Parte Dois: A Scargiver” passa a "Rebel Moon – Chapter Two: Curse of Forgiveness" ("Rebel Moon – Capítulo Dois: Maldição do Perdão").

"Mergulhe mais na mitologia e na loucura da saga épica de ficção científica de Zack Snyder no mundo cruelmente mais sexy e sangrento de 'Rebel Moon - Capítulo Um: Cálice de Sangue' e 'Rebel Moon - Capítulo Dois: Maldição do Perdão'”, destaca a Netflix no comunicado oficial.

“Na versão do realizador de Snyder, uma colónia pacífica numa lua nos confins do universo vê-se ameaçada pelos exércitos do tirânico regente Balisarius, e Kora (Sofia Boutella), uma desconhecida misteriosa a viver entre a população torna-se a sua grande esperança de sobrevivência. Com a tarefa de encontrar lutadores treinados que se unirão a ela numa resistência impossível contra o Mundo-Mãe, Kora reúne um pequeno grupo de guerreiros – forasteiros, insurgentes, camponeses e órfãos de guerra que partilham uma necessidade comum de redenção e vingança. À medida que a sombra de um Reino inteiro atinge a mais improvável das luas, forma-se um novo exército de heróis", resume a plataforma.

Em contraste com as 'partes' para maiores de 13, Snyder disse em entrevistas antigas que as suas versões de realizador têm mais uma hora de duração e a classificação equivalente a "maiores de 16" nos EUA. Também sinalizou que eram as suas preferidas.

Ambos os filmes receberam reações bastante contundentes da crítica e apesar de terem estreado em primeiro lugar na Netflix, notou-se um decréscimo nas audiências: lançada a 22 de dezembro do ano passado, "A Menina do Fogo" teve 23,9 milhões de visualizações nos primeiros três dias, enquanto "A Scargiver", que chegou a 19 de abril, ficou pelas 21,4 milhões no mesmo período de tempo.