Hollywood teve uma semana competitiva nos bastidores à volta do projeto que marcará o regresso de Kim Kardashian ao cinema.

Segundo o Deadline, cinco estúdios, tradicionais e de streaming, estiveram numa guerra acesa para ficar com "The 5th Wheel" ["A quinta roda", em tradução literal], um projeto que terá a estrela da cultura pop como protagonista e produtora.

Nos últimos dias, o leilão intensificou-se na última fase já só envolvia três estúdios até que a Netfli acabou por apresentar a proposta mais vantajosa logo a seguir ao Dia de Ação de Graças nos EUA (23 de novembro.

Com Kim Kardashian envolvida pessoalmente na apresentação do projeto aos estúdios, sabe-se que é uma comédia centrada em mulheres e ela será a dita "quinta roda".

O argumento vai ser escrito por Paula Pell (uma veterana do lendário programa de variedades "Saturday Night Live" que trabalhou a seguir com Tina Fey, Amy Poehler e Judd Apatow) e Janine Brito (com créditos tanto na escrita como na representação).

Além de pequenas participações em "Um Desastre de Filme" (2008) e "Temptation: Confessions of a Marriage Counselor" (2013), Kim Kardashian tem poucos trabalhos com atriz, mas uma vasta experiência a fazer de si mesma em vários programas, incluindo "Keeping Up with the Kardashians" (2007-2021) e "The Kardashians" (desde 2022).

Já este ano, deu-se a inflexão na trajetória com um elogiado papel de destaque em "American Horror Story: Delicate", a 12.ª temporada da antologia, cuja primeira parte com cinco episódios foi lançada entre setembro e outubro.