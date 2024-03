Kim Kardashian tem mais um projeto como atriz para o cinema e à segunda foi de vez: a Amazon MGM Studios saiu vencedora do intenso leilão.

Segundo o Deadline, a intensa disputa envolveu cinco estúdios e prolongou-se pelo fim de semana de 2 e 3 de março.

Ainda sem título oficial, o projeto é descrito como um filme de suspense escrito por Natalie Krinsky especificamente a pensar na participação da estrela pop, que também está envolvida como produtora e participou nos encontros das últimas semanas com os potenciais compradores.

Com Krinsky a ser uma veterana das histórias de séries como "Gossip Girl" e "Anatomia de Grey", o projeto ainda está numa fase muito inicial e não está definido se será uma produção lançada nos cinemas ou diretamente em streaming.

O que se confirma é que Kardashian está a apostar forte numa carreira como atriz de cinema: no final de novembro e após outro intenso leilão em Hollywood, fechou um primeiro acordo gigantesco com a Netflix para uma comédia chamada "The 5th Wheel" ["A quinta roda", em tradução literal].

Além de pequenas participações em "Um Desastre de Filme" (2008) e "Temptation: Confessions of a Marriage Counselor" (2013), a estrela tem poucos trabalhos com atriz, mas uma vasta experiência a fazer de si mesma em vários programas, incluindo "Keeping Up with the Kardashians" (2007-2021) e "The Kardashians" (desde 2022).

Já em 2023 deu-se a inflexão na trajetória com um elogiado papel de destaque em "American Horror Story: Delicate", a 12.ª temporada da antologia.