Esta quarta-feira, a Netflix colocou em andamento a promoção de "Atlas", o próximo filme protagonizado por Jennifer Lopez.

Um teaser trailer do filme de ficção científica antecipa a história, centrada em Atlas Shepherd (Lopez), uma analista de dados que tem de ultrapassar a sua desconfiança em relação à Inteligência Artificial (IA) quando enfrenta problemas durante uma missão para apreender uma outra IA renegada com a qual partilha um passado.

Realizado por Brad Peyton ("San Andreas", "Rampage - Fora de Controlo") e ainda com Simu Liu ("Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", "Barbie) e Sterling K. Brown ("American Fiction") no elenco, a estreia no serviço está marcada para 24 de maio.

TRAILER LEGENDADO.