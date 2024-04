A Netflix divulgou um segundo intenso e explosivo trailer de "Atlas", uma super produção de ficção científica onde Jennifer Lopez tenta salvar o mundo da ameaça da ficção científica.

"Atlas Shepherd, uma analista de dados tão brilhante como misantrópica e com uma profunda desconfiança em relação à inteligência artificial, junta-se a uma missão com o objetivo de capturar um robô renegado com o qual ela partilha um passado misterioso. Mas quando todos os planos falham, a sua única esperança de salvar o futuro da humanidade da IA é, paradoxalmente, confiar nela", resume a sinopse oficial.

"Atlas" é uma grande aposta: o primeiro trabalho da atriz para a Netflix foi "The Mother", lançado no ano passado e que está em oitavo lugar no TOP10 dos filmes originais em inglês mais vistos de sempre.

Realizado por Brad Peyton ("San Andreas", "Rampage - Fora de Controlo") e ainda com Simu Liu ("Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", "Barbie) e Sterling K. Brown ("American Fiction") no elenco, a estreia no serviço está marcada para 24 de maio.

TRAILER LEGENDADO.