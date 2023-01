Apesar de deixar de fora da lista a protagonista Ana de Armas, que pode ser esta terça-feira uma das finalistas ao Óscar de Melhor Atriz, "Blonde" é o filme mais nomeado para a 43.ª edição dos Golden Raspberry Awards, os prémios que distinguem os piores no cinema.

Um ano após ter dominado os "Óscares dos piores" com "Diana: O Musical", a Netflix volta a partir na dianteira com o polémico 'biopic' do realizador Andrew Dominik sobre Marilyn Monroe, com oito nomeações: chamado "um biopic que não é um biopic" pelos seus responsáveis, a organização dos Razzies diz em comunicado que é um filme que "explora" a exploração de Marilyn Monroe... "continuando a explorá-la postumamente".

Os Razzies destacam claramente Andrew Dominik, "cujo trabalho aqui diz mais sobre ele do que diz sobre o seu tema", entre as nomeações para Pior Filme, Realização, Atores Secundários (Xavier Samuel e Evan Williams), Argumento, 'Remake, exploração, sequela' e 'combinação' (duas, para "ambas as personagens reais na falaciosa cena do quarto da Casa Branca" e "Andrew Dominik & os seus problemas com as mulheres").

Com sete nomeações surge "Good Mourning", realizado pelos 'rappers' Machine Gun Kelly e Mod Sun, descrito como "uma comédia sem piada sobre pedrados que alcançou a façanha rara de ter um perfeito zero no Rotten Tomatoes" [o 'site' agregador da avaliação dos críticos de cinema].

"Morbius", que a organização diz ser "o filme mais ridículo do ano", tem cinco nomeações, menos uma que a versão em imagem real de "Pinóquio", de Robert Zemeckis com Tom Hanks, lançada no Disney+, considerada "totalmente desnecessária (e estranhamente assustadora)".

Além da nomeação para Pior Ator por "Pinóquio", os Razzies também destacam a presença para Pior Ator Secundário do "desempenho mais amplamente ridicularizado de 2022, a interpretação carregada de látex de Tom Hanks e com sotaque ridículo do coronel Tom Parker no, fora isso, aclamado 'Elvis'".

As nomeações para os Razzies foram votadas pela internet por mais de 1100 membros da organização distribuídos por 49 Estados americanos e mais de 20 países estrangeiros, entre cinéfilos, críticos de cinema e pessoas ligadas à indústria cinematográfica americana.

Os prémios foram entregues pela primeira vez em 1981 num cinema de Los Angeles, após uma ideia de veteranos da indústria e estudantes de cinema da Universidade da Califórnia, que escolheram a framboesa como símbolo de troça: o troféu, raramente, recebido pelos seus "vencedores", está avaliado em 4,97 dólares (cerca de 4,56 euros, à cotação do dia).

Os "vencedores" serão conhecidos a 11 de março, um dia antes dos verdadeiros Óscares.

LISTA DE NOMEAÇÕES

PIOR FILME

"Blonde"

"Pinóquio"

"Good Mourning"

"The King’s Daughter"

"Morbius"

PIOR ATRIZ

Ryan Kiera Armstrong ("Firestarter")

Bryce Dallas Howard (Mundo Jurássico: Domínio")

Diane Keaton ("Mack & Rita")

Kaya Scodelario ("The King’s Daughter")

Alicia Silverstone ("The Requin")

PIOR ATOR

Colson Baker aka Machine Gun Kelly ("Good Mourning")

Pete Davidson (apenas voz) ("Marmaduke")

Tom Hanks ("Pinóquio")

Jared Leto ("Morbius")

Sylvester Stallone ("Samaritan")

PIOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Adria Arjona ("Morbius")

Lorraine Bracco (apenas voz) ("Pinóquio")

Penelope Cruz ("355")

Bingbing Fan ("355" e ""The King’s Daughter")

Mira Sorvino ("Lamborghini: The Man Behind the Legend")

PIOR ATOR SECUNDÁRIO

Pete Davidson (Cparticpação simbólica) ("Good Mourning")

Tom Hanks ("Elvis")

Xavier Samuel ("Blonde")

Mod Sun ("Good Mourning")

Evan Williams ("Blonde")

PIOR COMBINAÇÃO

Colson Baker aka Machine Gun Kelly & Mod Sun ("Good Mourning")

Ambas as personagens reais na falaciosa cena do quarto da Casa Branca ("Blonde")

Tom Hanks & o seu rosto carregado de látex (e sotaque ridículo) ("Elvis")

Andrew Dominik & os seus problemas com as mulheres ("Blonde")

As duas sequelas "365 Dias" (ambas lançadas em 2022)

PIOR REMAKE/EXPLORAÇÃO/SEQUELA

"Blonde"

Ambas as sequelas "365 Dias"

"Pinóquio"

"Firestarter"

"Mundo Jurássico: Domínio"

PIOR REALIZAÇÃO

Judd Apatow ("The Bubble"

Colson Baker aka Machine Gun Kelly e Mod Sun ("Good Mourning")

Andrew Dominik ("Blonde")

Daniel Espinosa ("Morbius")

Robert Zemeckis ("Pinóquio")

PIOR ARGUMENTO

"Blonde"

"Pinóquio"

"Good Mourning"

"Mundo Jurássico: Domínio"

"Morbius"