"Joker: Loucura a Dois" foi nomeado esta terça-feira para sete prémios Razzies, colocando a personagem no topo dos prémios que destacam anualmente o pior do cinema.

O musical, segunda parte do sucesso de 2019 "Joker", foi nomeado para Pior Filme e Pior Sequela. Joaquin Phoenix, que ganhou um Óscar como protagonista do primeiro filme, foi nomeado para Pior Ator, juntamente com a sua companheira de cena, Lady Gaga, que concorre a Pior Atriz na 45.ª edição dos Golden Raspberry Awards.

"Joker: Loucura a Dois" arrecadou 200 milhões de dólares nas bilheteiras, um quinto do seu antecessor, apesar de ter sido mais caro. Também foi massacrado pela crítica.

Popularmente conhecidos como os "Óscares dos piores", anunciados normalmente na véspera das nomeações para os Óscares, os Razzies também 'homenagearam' com seis nomeações o épico "Megalopolis", de Francis Ford Coppola, e "Madame Web", protagonizado por Dakota Johnson.

“Reagan” e “Borderlands” também foram nomeados, e o surrealista “A Batalha das Pop-Tarts”, protagonizado or Jerry Seinfeld, recebeu quatro nomeações.

VEJA O VÍDEO DAS NOMEAÇÕES.

Com o voto de 1.202 membros de um grupo irreverente formado por cinéfilos, críticos de cinema e pessoas ligadas à indústria cinematográfica americana distribuídos por 49 estados dos EUA e cerca de 24 outros países estrangeiros, os Razzies nasceram como um contraponto à série de prémios cheias de pompa da indústria cinematográfica.

Os prémios foram entregues pela primeira vez em 1981 num cinema de Los Angeles, após uma ideia de veteranos da indústria e estudantes de cinema da Universidade da Califórnia, que escolheram a framboesa como símbolo de troça: o troféu, raramente, recebido pelos seus "vencedores", está avaliado em 4,97 dólares (cerca de 4,56 euros, à cotação do dia).

Sem direito a passadeira vermelha, os "vencedores" serão conhecidos a 1 de março, um dia antes dos verdadeiros Óscares.

LISTA DE NOMEAÇÕES

PIOR FILME

"Borderlands"

"Joker: Loucura a Dois"

"Madame Web"

"Megalopolis"

"Reagan"

PIOR ATOR

Jack Black ("Dear Santa")

Zachary Levi ("Harold e o Lápis Mágico")

Joaquin Phoenix ("Joker: Loucura a Dois")

Dennis Quaid ("Reagan")

Jerry Seinfeld ("A Batalha das Pop-Tarts")

PIOR ATRIZ

Cate Blanchett ("Borderlands")

Lady Gaga ("Joker: Loucura a Dois")

Bryce Dallas Howard ("Argylle – Espião Secreto")

Dakota Johnson ("Madame Web")

Jennifer Lopez ("Atlas")

PIOR ATOR SECUNDÁRIO

Jack Black (só voz) ("Borderlands")

Kevin Hart ("Borderlands")

Shia LaBeouf (em drag) ("Megalopolis")

Tahar Rahim ("Madame Web")

Jon Voight ("Megalopolis", "Reagan", "Shadow Land" & "Strangers")

PIOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Ariana DeBose ("Argylle – Espião Secreto" e "Kraven, o Caçador")

Leslie Anne Down (como Margaret Thatcher) ("Reagan")

Emma Roberts ("Madame Web")

Amy Schumer ("A Batalha das Pop-Tarts")

FKA twigs ("O Corvo")

PIOR REALIZAÇÃO

S.J. Clarkson ("Madame Web")

Francis Ford Coppola ("Megalopolis")

Todd Phillips ("Joker: Loucura a Dois")

Eli Roth ("Borderlands")

Jerry Seinfeld ("A Batalha das Pop-Tarts")

PIOR DUO

Quaisquer duas personagens desagradáveis (mas principalmente Jack Black) de "Borderlands"

Quaisquer duas personagens sem piada de "Atores de Comédia" de ("A Batalha das Pop-Tarts")

Todo o elenco de "Megalopolis"

Joaquin Phoenix & Lady Gaga em "Joker: Loucura a Dois"

Dennis Quaid & Penelope Ann Miller (como “Ronnie e Nancy”) e, "Reagan"

PIOR REMAKE/EXPLORAÇÃO/SEQUELA

"O Corvo"

"Joker: Loucura a Dois"

"Kraven, o Caçador"

"Mufasa: O Rei Leão"

"Rebel Moon – Parte Dois: A Scargiver"

PIOR ARGUMENTO

"Joker: Loucura a Dois"

"Kraven, o Caçador"

"Madame Web"

"Megalopolis"

"Reagan"