Nicholas Hoult e Toni Collette são os atores escolhidos por Clint Eastwood para o seu próximo filme.

Segundo a imprensa norte-americana, Eatswood passou meses a tentar a combinação certa de atores e semanas a falar com Hoult e Collette, com as propostas de contrato enviadas na quinta-feira.

"Juror No. 2" ["Jurado número 2", em tradução literal] é um 'thriller' que está a ser encarado como o "último filme" por pessoas envolvidas com o realizador de 92 anos e a Warner Bros, o estúdio a que esteve ligado durante a maior parte da sua carreira.

Vencedor de quatro Óscares com "Imperdoável" e "Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos" e uma carreira como realizador que começou em 1971, está será o 40.º filme atrás das câmaras: a história decorre num julgamento por homicídio e um jurado, interpretado por Hoult, que se apercebe que pode ter causado a morte da vítima e tem de decidir se manipula o júri para se salvar ou releva a verdade e entrega-se à Justiça. O papel de Collette será o da procuradora de acusação.