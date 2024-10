As estrelas do novo filme de Clint Eastwood, "Juror #2" ["Jurado #2", em tradução literal], prestaram homenagens elogiosas ao "Boss" ["chefe"], ainda que o cineasta de 94 anos tenha notavelmente falhado a estreia mundial em Hollywood daquele que poderá ser o seu último filme.

"Juror #2", que terá estreia limitada na América do Norte na sexta-feira e sem estreia anunciada para Portugal, é um drama de suspense onde o membro de um júri descobre que pode estar pessoalmente ligado a um julgamento de assassinato de grande visibilidade.

Os protagonistas são Nicholas Hoult, Toni Collette e J.K. Simmons, bem como a filha de Eastwood, Francesca.

“Foi muito especial trabalhar com um ícone como Clint Eastwood”, disse Hoult na antestreia.

"Obviamente assustador, mas... ele tem um sentido de humor e charme incríveis", acrescentou.

“É um ser humano verdadeiramente bom e sólido”, acrescentou Collette.

Cedric Yarbrough, Zoey Deutch, Nicholas Hoult, Toni Collette, Leslie Bibb, Gabriel Basso e Francesca Eastwood

O filme recebeu críticas bastante positivas. O Deadline chamou-o de "o melhor desde 'Sniper Americano" [2014] e "um dos dramas humanos mais convincentes da sua carreira".

Mas Eastwood esteve notoriamente ausente da mediática estreia do seu filme no festival do American Film Institute em Hollywood, na noite de domingo.

Dias antes, a revista Variety relatou que a Warner Bros. estava a “enterrar” o filme ao lançá-lo em menos de 50 cinemas – um número invulgarmente limitado para o grande estúdio de Hollywood.

O filme anterior de Eastwood, “Cry Macho”, também lançado pela Warner Bros, foi um fracasso de bilheteira em 2021.

A notícia da Variety levou os fãs a especular sobre uma zanga entre a Warner Bros. e Eastwood.

Representantes do estúdio e do realizador não responderam a um pedido de esclarecimentos da France-Presse.

“Sei que ele está muito triste por não estar aqui esta noite”, disse Hoult, sem dar mais detalhes.

As especulações também giraram à volta da saúde do nonagenário, especialmente desde a morte da sua parceira de longa data, Christina Sandera, em julho - embora Eastwood tenha mostrado poucos sinais de desaceleração da sua prodigiosa produção cinematográfica.

O ator e realizador vencedor de vários Óscares, nascido em 1930, produziu nove filmes após os 80 anos, e "Juror #2" é o segundo filme que dirige após os 90.

Além das estatuetas douradas por "Imperdoável" e "Million Dollar Baby, ganhou a Palma de Ouro pelo conjunto da sua obra no Festival de Cannes e muitos outros prémios.

Em entrevistas, manifestou o seu desejo de continuar a trabalhar desde que encontre projetos que “valham a pena estudar”.

Um dos atores, Cedric Yarbrough, disse à AFP que durante a rodagem, Eastwood pediu desculpas pessoalmente aos condutores que foram retidos quando uma estrada foi bloqueada para filmar uma cena.

“Como ator, adoro ver alguém como ele, com esse tipo de estatuto, a apreciar o processo e a ser gentil com as outras pessoas”, disse.

"É elegante, é a velha Hollywood. É o que se quer ver nos seus ícones. Isso é o 'boss'."