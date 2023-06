Está a entrar numa fase decisiva nos estúdios Warner Bros e DC Films a escolha das estrelas principais para o próximo filme "Super-Homem", realizado e escrito por James Gunn, avançou em exclusivo a publicação Deadline.

Após meses a ver dezenas de gravações que foram submetidas pelos atores, este mês vai avançar a segunda ronda de "Superman: Legacy": os testes dos atores com a presença de Peter Safran e James Gunn, copresidentes executivos da DC Films.

Segundo o Deadline, Nicholas Hoult, David Corenswet e Tom Brittney são os finalistas para o papel de Clark Kent (e Super-Homem) que devem ser testados no fim de semana do Dia do Pai nos EUA ou na segunda ou terça-feira seguintes ou seja, entre 17 e 20 de junho.

Para Lois Lane, tudo será decidido entre Emma Mackey, Rachel Brosnahan e Phoebe Dynevor.

As fontes acrescentaram que alguns dos acordos de teste ainda estão a ser negociados e por fechar, mas neste momento são estes os atores esperados.

Concluído o seu trabalho na saga da Marvel "Guardiões da Galáxia", o Deadline também acrescenta que James Gunn fez saber que queria ver todas as "cassetes" e, com o tempo, estes foram os atores que avançaram para o topo da curta lista de finalistas. O realizador, sempre tão ativo nas redes sociais, nomeadamente a desmentir rumores, não reagiu à notícia.

Todos estes atores também surgiram num trabalho de investigação publicado há três semanas pela revista The Hollywood Reporter (THR), mas Nicholas Hoult era então considerado como o favorito sem concorrência para o papel do vilão Lex Luthor depois de ter sido finalista "vencido" na corrida para o papel de Batman no filme de Matt Reeves que foi para Robert Pattinson.

"O estúdio adora-o desde 'Mad Max: Estrada da Fúria'", resumia uma fonte, referindo-se ao clássico de George Miller de 2015.

O britânico de 33 anos também foi notícia por ter perdido o papel de Bradley Bradshaw para Miles Teller em "Top Gun: Maverick" e ter sido forçado a desistir de "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um" por uma incompatibilidade de agenda com o adiamento da rodagem provocado pela pandemia.

David Corenswet

A ser favorecido nas redes sociais está o norte-americano David Corenswet, de 28 anos, que entrou nas antologias de Ryan Murphy "The Politician" e "Hollywood", e na minissérie "We Own This City", mas que se destacou principalmente pelo muito elogiado filme de terror "Pearl" (inédito comercialmente nos cinemas portugueses).

Já Tom Brittney é um ator britânico de 32 anos que tem nos créditos principais o filme "Missão Greyhound" e a série "Grantchester".

Tom Brittney em "Missão Greyhound"

Na corrida para ser Louis Lane, a franco-inglesa Emma Mackey, com 27 anos, é conhecida pela série da Netflix "Sex Education" e entra no filme "Barbie", da Warner, o mesmo estúdio dos filmes DC.

Emma Mackey em "Sex Education"

Com 28 anos, a britânica Phoebe Dynevor é conhecida principalmente pelo papel de Daphne em "Bridgerton", mas confirmou recentemente que não vai regressar para a terceira temporada da série da Netflix.

Phoebe Dynevor em "Bridgerton"

A "favorita" das redes sociais parece ser Rachel Brosnahan, a premiada atriz da série "A Maravilhosa Sra. Maisel".

A norte-americana de 32 anos terá submetido um teste "excelente" e foi a única finalista que mostrou interesse público no papel.