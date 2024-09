A atriz Nicole Kidman ganhou o prémio de Melhor Atriz na 81.ª edição do Festival de Veneza, este sábado, dia 7 de setembro, pelo seu papel em “Babygirl”, mas não esteve presente para receber o prémio devido à morte da mãe.

A atriz revelou que recebeu a notícia da morte da sua mãe depois de chegar a Itália. "Ao chegar a Veneza, soube da morte de minha mãe, Janelle Kidman. Estou chocada e preciso de me juntar à minha família. Este prémio é para ela”, leu, emocionada, a diretora do filme, Halina Reijn.

"A colisão entre a vida e a arte é de partir o coração”, escreveu Nicole Kidman. “E o meu coração está partido", rematou.

Em "Babygirl", a atriz australo-americana de 57 anos interpreta uma empresária casada com um diretor de teatro (Antonio Banderas, 64 anos).

“Insatisfeita sexualmente no seu relacionamento, ela procura consolo num relacionamento sadomasoquista com um jovem estagiário, pelo qual arrisca a sua carreira e asua família”, descreveu o diretor da Mostra, Alberto Barbera, ao apresentar o filme.

O jovem em questão é interpretado por Harris Dickinson, 28 anos, revelação na Palma de Ouro "Triângulo da Tristeza" (2022).

Estrela da série "Disclaimer", da Apple TV, Cate Blanchett também faz o papel de uma mulher com sucesso profissional, uma jornalista casada com um alto funcionário de uma ONG humanitária (Sacha Baron Cohen), que cometeu um erro com um jovem há décadas e que agora é atormentada pelas consequências. No papel de um professor reformado que alimenta um ressentimento contra ela, está Kevin Kline.