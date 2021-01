Nicole Kidman e Javier Bardem estão em negociações para fazer o filme "Being the Ricardos" para a Amazon.

Os dois vencedores de Óscares vão representar um casal histórico de Hollywood, mas mais conhecido pelo impacto na televisão americana: Lucille Ball e Desi Arnaz.

Entre 1951 e 1957, os dois entraram nas casas dos espectadores com a série "I Love Lucy", o programa mais visto nos EUA em quatro das seus temporadas e que continua a ser um grande sucesso nas redifusões em estações locais.

O filme vai acompanhar as duas estrelas durante uma semana de produção de um episódio da histórica "sitcom", desde a primeira leitura do argumento que juntava todos os atores à mesa até á gravação à frente de uma audiência ao vivo, ao mesmo tempo que o par enfrenta novos desafios que vão mudar as suas carreiras e o casamento para sempre.

"Being the Ricardos" será o próximo projeto de Aaron Sorkin, criador da lendária série "Os Homens do Presidente", vencedor do Óscar pelo argumento de "A Rede Social" e realizador do recente "Os 7 de Chicago", filme disponível na netflix e favorito às nomeações dos Óscares.

Por causa da pandemia, ainda não existem indicações sobre quando vai começar a rodagem.