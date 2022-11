Nicole Kidman vai receber o prémio de carreira do American Film Institute (AFI), anunciou a organização na terça-feira.

O chamado "AFI Life Achievement Award" é uma das maiores honras que um profissional do cinema pode receber nos EUA: atribuído anualmente desde 1973 a alguém "cujo talento tenha avançado a arte do cinema de forma determinante; cujos feitos sejam reconhecidos por estudiosos, críticos, colegas e público em geral; e cujo trabalho resistiu ao teste do tempo".

Trabalhando com cineastas como Jane Campion, Stanley Kubrick, Baz Luhrmann, Anthony Minghella, Sydney Pollack, Lars von Trier e Sofia Coppola, venceu o Óscar de Melhor Atriz por "As Horas" (2002) e foi nomeada mais quatro vezes, por "Moulin Rouge!" (2001), "O Outro Lado do Coração" (2010), "Lion - A Longa Estrada Para Casa" (2016) e " Being the Ricardos" (2021).

A produtora Kathleen Kennedy, presidente do conselho de curadores da AFI, recordou as opções artísticas da atriz ao anunciar a escolha: “Nicole Kidman encantou o público durante décadas com a ousadia da sua arte e o glamour de um ícone do ecrã. É uma força corajosa nas suas escolhas e ousada em cada performance”.

O primeiro vencedor do prémio foi o cineasta John Ford e conta entre os seus recipientes com nomes lendários como Alfred Hitchcock, Bette Davis, Orson Welles, Henry Fonda, James Stewart, Fred Astaire, Steven Spielberg, Robert De Niro ou Al Pacino.

Mais recentemente foram contemplados Diane Keaton, George Clooney, Shirley MacLaine, Denzel Washington e Julie Andrews.

O troféu será entregue numa cerimónia a 10 de junho de 2023, no Dolby Theatre em Los Angeles.