Mario, o encantador bigodudo e estrela da Nintendo, regressará ao cinema para novas aventuras em 2026, anunciou a empresa de videojogos após o sucesso do seu primeiro filme de animação, o segundo maior sucesso de bilheteira global de 2023.

De acordo com vídeo divulgado pela Nintendo, a nova longa-metragem terá como protagonistas as principais personagens da gigante japonesa e será lançado em 2 de abril de 2026 na América do Norte e no mesmo mês no resto do mundo.

A primeira obra, "Super Mario Bros.: O Filme", foi lançada em abril de 2023 e arrecadou mais de 1,36 mil milhões de dólares, superada apenas por "Barbie", a campeão das bilheteiras do ano passado.

"Em breve iniciaremos a fase de animação", disse Christopher Meledandri, fundador do estúdio de animação americano Illumination, que produziu o primeiro filme.

Ele detalhou que o futuro filme, tal como o anterior, será dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelenic.

"Revelaremos mais detalhes quando nos sentirmos prontos", acrescentou Shigeru Miyamoto, designer estrela da Nintendo e criador de Mario, no vídeo.

Embora não tenha sido referido, esperam-se os regressos de Chris Pratt como a voz de Mario, Anya Taylor-Joy como a Princesa Peach e Charlie Day como Luigi