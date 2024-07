A revelação das antigas e novas emoções da adolescente Riley são um sucesso gigantesco: "Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)" tornou-se o filme mais rentável na já longa e aclamada história da Pixar.

Esta quarta-feira ficou a saber-se que as receitas de bilheteira mundiais chegaram aos 1,25 mil milhões de dólares (1,15 mil milhões de euros), algo nunca alcançado pelos 27 filmes que o estúdio lançou desde 1995.

O recorde global pertencia aos 1,24 mil milhões de "The Incredibles 2: Os Super-Heróis", de 2018.

Há quase um mês nos cinemas de muitos países, Portugal será uma das últimas estreias: chega esta quinta-feira, 11 de julho, apenas antecipando os Países Baixos e Suécia (17 de julho) e Japão (1 de agosto) nos principais mercados internacionais.

"Divertida-Mente 2" é visto como um 'regresso' da Disney e da Pixar à melhor forma após das desilusões comerciais de vários filmes, como "Lightyear", “Elemental”, “Estranho Mundo” e "Wish: O Poder dos Desejos".

Agora a quarta animação mais rentável de sempre nas bilheteiras (ou quinta, pois existe controvérsia à volta da posição da versão fotorrealista de "O Rei Leão", com 1,65 mil milhões), a expectativa é que ainda suba mais no ranking: estão à sua frente “Frozen - O Reino do Gelo” (1,29 mil milhões), "Super Mario Bros.: O Filme" (1,36) e “Frozen II” (1,45).

Na América do Norte, com 543,5 milhões, ultrapassou a mesma versão de "O Rei Leão" e persegue "Super Mario Bros.: O Filme" (574) e "The Incredibles 2" (608).

Há muito mais tempo tinham ficado pelo caminho os resultados de bilheteira do primeiro "Divertida-Mente": 356,9 milhões nos EUA e 858,8 a nível mundial em 2015.

Note-se que as receitas destes tops não são ajustadas à inflação: por exemplo, num cálculo aproximado, a receita do primeiro filme corresponde a 1,137 mil milhões em 2024.

De facto, integrando a inflação, "Branca de Neve e os Sete Anões" (1937), da Disney, continua a ser o maior sucesso de sempre do cinema de animação.

VEJA O TRAILER.