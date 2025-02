Terminou o suspense: Karla Sofía Gascón vai estar na cerimónia dos Óscares no domingo.

“Não tenho certeza de como me sinto, mas estou grata por estar de volta”, disse a nomeada para o Óscar de Melhor Atriz por "Emília Pérez" em exclusivo à revista The Hollywood Reporter (THR).

E acrescentou: “Estou grata a todos aqueles que acreditaram em mim – à Netflix, à produtora e aos meus colegas. Podemos fechar esta bonita e difícil trajetória que começou há três anos.”

A Netflix removeu da campanha a primeira pessoa abertamente transgénero nomeada numa categoria de interpretação nos Óscares após a polémica provocada pela revelação a 30 de janeiro de mensagens nas redes sociais sobre vários temas sociais e políticos, como a presença muçulmana na Espanha, os protestos anti-racismo nos EUA e até a diversidade da 'cerimónia feia' e 'afro-coreana' dos Óscares de 2021 que premiou "Nomadland".

A atriz espanhola estava em silêncio desde dia 7 de fevereiro e não foi a mais nenhum evento para não prejudicar a campanha, após críticas públicas do realizador Jacques Audiard, que disse que tinha piorado a situação e estava a prejudicar-se a si mesma e às hipóteses do filme nos Óscares com os pedidos de desculpa e tentativas de justificação (“fui condenada, sacrificada e apedrejada sem julgamento”).

A votação para os Óscares terminou a 18 de fevereiro.

No auge da controvérsia, a relação entre Karla Sofía Gascón e a Netflix no auge da controvérsia foi descrita como sendo de 'alta tensão' e o estúdio teria deixado de proporcionar as cortesias habituais oferecidas a alguém nomeado para os Óscares, como transporte e alojamento para participar em eventos.

Agora, disse uma fonte à THR, a Netflix irá pagar as despesas de deslocação para a grande noite de Hollywood.

Com 13 nomeações, "Emília Pérez" lidera a corrida este ano, seguido por "O Brutalista" e "Wicked" com dez, "Conclave" e "A Complete Unknown" com oito, "Anora" com seis, "Dune - Duna: Parte 2" e "A Substância" com 5.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 2 de março, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O’Brien e transmitida pela RTP1 e Disney+.

O SAPO também terá uma cobertura especial pela noite dentro com acompanhamento ao minuto, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia.

Alguns dias antes da cerimónia, não perca um Popcorner especial de antevisão com vários convidados.

TRAILER "EMÍLIA PÉREZ".