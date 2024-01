"Barbenheimer" também chegou às nomeações para os prémios do Sindicato de Realizadores de cinema, televisão e publicidade nos EUA (geralmente conhecidos por DGA Awards), anunciados na quarta-feira (10).

Greta Gerwig com "Barbie" e Christopher Nolan com "Oppenheimer" estão entre os cinco nomeados para aquele que é um dos melhores indicadores para a corrida aos Óscares.

A Greta Gerwig e Christopher Nolan, nomeados respetivamente pela segunda e quarta vez nas carreiras pelos DGA Awards, juntaram-se Martin Scorsese, a conseguir a 11.ª nomeação com "Assassinos da Lua das Flores"; Alexander Payne, com a terceira nomeação graças a "Os Excluídos"; e Yorgos Lanthimos a estrear-se nos DGA Awards com "Pobres Criaturas".

Em 75 anos, apenas oito dos vencedores dos DGA Awards não conquistaram a seguir o Óscar de Melhor Realização. Além disso, nunca houve um vencedor da estatueta dourada que não tenha sido nomeado pelos DGA.

Daí o autêntico "balde de água fria" para Bradley Cooper com "Maestro", que ficou de fora depois do feito da dupla nomeação com "Assim Nasce Uma Estrela", tanto para o prémio principal dos DGA como para a categoria dos que se estreiam na realização das longas-metragens de ficção.

Outros ausentes foram Jonathan Glazer (“A Zona de Interesse"), Justine Triet ("Anatomia de uma Queda") e Celine Song ("Vidas Passadas"), com legítimas aspirações na corrida aos Óscares (Song foi nomeada apenas numa categoria menos importante dos DGA Awards).

Para os que se estreiam na realização das longas-metragens de ficção, foram nomeados Cord Jefferson ("American Fiction"), Manuela Martelli ("Chile ‘76"), Noora Niasari ("Shayda"), A.V. Rockwell (""A Thousand and One") e Celine Song ("Vidas Passadas").

Esta categoria, que existe desde 2015, tem menos impacto: dos 41 nomeados até 2023, o único que chegou aos Óscares foi Jordan Peele por "Foge", mas beneficiando de também ter sido nomeado para o prémio principal do sindicato.

Nas nomeações para televisão, anunciadas um dia antes, lidera a temporada de despedida de “Succession”, com quatro nomeações.

Outros destaques são “The Last of Us”, “Ted Lasso” e “Lessons in Chemistry” .

Os premiados serão conhecidos numa cerimónia a 10 de fevereiro. Os Óscares estão marcados para 10 de março.