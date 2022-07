Existe um novo líder nas bilheteiras nos cinemas dos EUA: "Nope", o terceiro filme do realizador de Jordan Peele.

O "thriller" de terror e ficção científica arrecadou 44 milhões de dólares no fim de semana (tecnicamente, desde as sessões de pré-estreia na tarde de quinta-feira até domingo), ligeiramente abaixo dos 50 projetados pelos analistas da indústria e entre os resultados dos filmes anteriores do realizador, "Foge", que abriu com 33 milhões em 2017, e "Não", que arrancou com 71 milhões em 2019.

Numa indústria dominada por super-heróis, sequelas e animações, "Nope" teve a melhor estreia nos cinemas para um filme original desde "Não" há mais de três anos, já que batei os 41 milhões do lançamento em julho de 2019 de "Era Uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino.

Protagonizado pelo vencedor do Óscar Daniel Kaluuya (estrela de "Foge") e ainda com Keke Palmer e Steven Yeun, "Nope" conta a história de dois irmãos que vivem numa ravina na Califórnia e tentam descobrir provas em vídeo de um OVNI.

Apesar de não ter sido um novo recorde para Peele, o resultado de "Nope" confirmou a sua popularidade como realizador junto do grande público e é um início forte para um filme original com classificação para adultos nos EUA, notou a revista Variety.

No entanto, vai precisar de manter a popularidade do público nas próximas semanas para ter lucro pois custou 68 milhões, mais do que "Foge" (apenas 4,5 milhões) e "Não" (20 milhões). No mercado internacional, o filme só será lançado a meio do próximo mês, nomeadamente em Portugal: 18 de agosto.

TRAILER "NOPE".



Após duas semanas em primeiro lugar, "Thor: Amor e Trovão" desceu para a segunda posição, arrecandando mais 22,1 milhões nas bilheteiras americanas, para um total de 276,2 milhões. A nível global, o novo filme da Marvel está nos 598 milhões e ainda tem pela frente os 853 milhões do anterior "Thor: Ragnarok".

Em terceiro, com 17,7 milhões e quase a chegar aos 300 milhões nos EUA e aos 640 a nível mundial, "Mínimos: Ascensão de Gru". confirma o grande sucesso da saga de animação.

Noutros destaques, "Top Gun: Maverick" está em quinto lugar, com 10 milhões de dólares ao nono fim de semana nos cinemas.

Com 635 milhões e a manter estas baixas descidas de semana para semana, os analistas acreditam que deverá conseguir bater "Titanic" (659 milhões) e "Mundo Jurássico" (653 milhões), que estão em sétimo e oitavo no top dos mais rentáveis de sempre nas bilheteiras americanas (sem incluir a inflação).

O valor mundial está nos 1,282 mil milhões de dólares e deverá chegar aos 1,3 mil milhões esta semana, reforçando o título de mais popular de Tom Cruise nos cinemas e um valor ainda mais impressionante porque não houve estreia na China e Rússia.