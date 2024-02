Tom Cruise deverá ser o protagonista do próximo filme de Alejandro González Iñárritu, avançou o Deadline em exclusivo.

O envolvimento da grande estrela de Hollywood é o primeiro resultado oficial de um novo contrato que assinou para criar e produzir filmes originais destinados ao grande ecrã com o estúdio Warner Bros., anunciado em janeiro.

O projeto está a ser descrito como "top secret", mas sabe-se que será o primeiro em inglês do cineasta mexicano desde "The Revenant" em 2015, com o qual ganhou o seu segundo Óscar consecutivo de Melhor Realização a seguir a "Birdman", e Leonardo DiCaprio a estatueta de Melhor Ator.

O argumento original também é de Iñárritu com Sabina Berman e ainda Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone, precisamente os mesmos do Óscar de Melhor Filme "Birdman".

Alejandro González Iñárritu

O relato é de que o realizador se estava a encontrar com algumas estrelas importantes nas últimas semanas e Cruise moveu-se rapidamente para estar na lista assim que soube que ele ia avançar com o seu próximo projeto com um grande estúdio.

"Assim que o encontro terminou, Cruise estava a bordo", destaca o Deadline.

Após "Birdman" e "The Revenant", rodados em anos seguidos, Iñárritu fez uma longa pausa e a próxima longa-metragem foi "Bardo, Falsa Crónica de Umas Quantas Verdades", um projeto de paixão em castelhano com uma estrutura narrativa pouco convencional para a Netflix.

Já Tom Cruise passou a última década envolvido principalmente com o cinema de ação e especificamente a saga "Missão Impossível".

Com três nomeações de interpretação aos Óscares, a última vez que trabalhou com um realizador vencedor ou nomeado para as estatuetas douradas foi Robert Redford no 'thriller' e fracasso de bilheteira "Peões em Jogo" (2007).