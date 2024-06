A animação da Pixar "Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)" estreou no topo das bilheteiras norte-americanas, arrecadando uns impressionantes 155 milhões de dólares [144,74 milhões de euros, à cotação do dia] com a sua história sobre a angústia adolescente, informou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

É o primeiro filme a passar os 100 milhões na estreia desde "Barbie", que estreou com 162 milhões na América do Norte em meados de julho do ano passado.

Aos valores domésticos acrescentam-se 140 milhões do mercado internacional, um recorde, para um total de 295 milhões (note-se que o filme apenas estreou em 60% do mercado: por exemplo, a estreia portuguesa será apenas a 11 de julho).

Antes do fim de semana, as previsões eram de 80 a 90 milhões na América do Norte e 50 no mercado internacional, para um total de 135 milhões.

Os 295 milhões passam a ser a terceira maior estreia de sempre para um filme de animação, atrás apenas dos 375,6 de "Super Mario Bros - O Filme" (2023) e os 358,5 de "Frozen II" (2019). No mercado norte-americano, a melhor estreia de uma animação continua a ser a de "The Incredibles 2", também da Pixar, com 182,7 milhões em 2018.

Num mercado em baixa, "Divertida-Mente 2" passa também a ser a maior estreia de 2024, batendo os 82,5 milhões na América do Norte de "Dune - Duna: Parte Dois", e os 194 da estreia mundial de "Godzilla x Kong: O Novo Império", ambos de março.

O resultado é um grande regresso para a Pixar, após o antigo regime da Disney ter decidido enviar três dos seus filmes diretamente para streaming e várias desilusões de bilheteira no pós-pandemia.

"Esta é uma estreia sensacional mesmo para o padrão excecional da Pixar para uma sequela", disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

A sequela do filme de 2015 regressa à mente da agora recém adolescente Riley, no momento em que enfrenta novas emoções ao entrar no liceu.

Inveja e Ansiedade juntam-se às emoções residentes falantes existentes na sua jovem cabeça, incluindo Alegria e Tristeza, dobradas na versão original por atores como Amy Poehler e Phyllis Smith.

“Cada uma das sequelas da Pixar abriu melhor que o filme original – todas – e isso está a acontecer aqui novamente”, disse Gross, numa referência aos 90,4 milhões arrecadados na América do Norte pelo primeiro "Inside Out" em 2015 (a estreia global foi de 130,4 milhões).

Com estes resultados, a comédia de ação de Will Smith “Bad Boys: Tudo ou Nada", que estreou no topo na semana passada, caiu para o segundo lugar, arrecadando mais 33 milhões, para um excelente total doméstico de 112 milhões e quase 215 milhões a nível mundial após dois fins de semana.

O quarto filme da saga da Sony é um passo importante na reabilitação da carreira de Smith após ter dado uma bofetada ao comediante Chris Rock na cerimónia dos Óscares em 2022 – um sinal de que o público está pronto para recebê-lo de volta.

"Bad Boys: Tudo ou Nada"

Subindo duas posições em relação à semana passada para o terceiro lugar, "O Reino do Planeta dos Macacos", ficou pelos 5,2 milhões no período de sexta a domingo, para um total doméstico de 157,8 milhões e 374,5 a nível mundial. Um bom resultado, mas ainda não o suficiente para o estúdio ver lucro do investimento da produção que custou 160 milhões, sem incluir despesas de marketing.

Prejudicado por "Divertida-Mente 2", "Garfield: O Filme" caiu para o quarto lugar, com a voz de Chris Pratt como o felino preguiçoso e amante de lasanha, que arrecadou 5 milhões. Com 78,5 milhões da América do Norte e quase 218 milhões a nível mundial, a animação com um orçamento de 60 milhões é um sucesso para a Sony, ainda que sem os valores obtidos por títulos do género de estúdios rivais.

O Top 5 da América do Norte fecha com o filme de terror "The Watchers: Eles Veem Tudo", de Ishana Night Shyamalan, com 3,7 milhões. Os 13,6 milhões no mercado doméstico e 23,2 no mundial são modestos para o filme financiado e produzido pelo seu pai, M. Night Shyamalan.