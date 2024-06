(*) Atualizado às 16h00 com valores finais.

"Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)", a história de animação sobre as emoções de uma adolescente, continuou a sua trajetória triunfante nas bilheteiras no seu segundo fim de semana de exibição, informou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

Com a estreia portuguesa a ser apenas a 11 de julho, a aguardada sequela da Disney e Pixar “continua a eletrificar o mercado – neste fim de semana representa aproximadamente 68% do total das bilheteira domésticas”, disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

"Divertida-Mente 2" é um grande regresso para a Pixar, após o antigo regime da Disney ter decidido enviar três dos seus filmes diretamente para streaming e várias desilusões de bilheteira no pós-pandemia. Será seguramente o primeiro filme desde "Barbie" a juntar-se ao clube dos que arrecadaram mil milhões nas bilheteiras mundiais.

Após os 155 milhões do fim de semana de estreia, o filme arrecadou 101 milhões de dólares entre sexta-feira e domingo, caindo apenas 35%, a melhor posição de sempre para qualquer filme que tenha estreado com 150 milhões ou mais na América do Norte.

Os 100 milhões são o maior valor conseguido por um filme de animação no segundo fim de semana e o sétimo maior de sempre, apenas atrás de super produções das sagas "Vingadores", Star Wars" e "Mundo Jurássico", ficando mesmo à frente de "Barbie", que arrecadou 93 milhões.

Com 356,2 milhões de dólares no mercado doméstico e 725,4 a nível mundial, tornou-se em dez dias o maior sucesso de bilheteira do ano, ultrapassando finalmente os 711 milhões de "Dune: parte Dois", que estreara no final de fevereiro.

A sequela do filme de 2015 regressa à mente da agora recém adolescente Riley, no momento em que enfrenta novas emoções ao entrar no liceu.

Inveja e Ansiedade juntam-se às emoções residentes falantes existentes na sua jovem cabeça, incluindo Alegria e Tristeza, dobradas na versão original por atores como Amy Poehler e Phyllis Smith.

Bad Boys: Tudo ou Nada

Outro grande sucesso de bilheteira é a turbulenta comédia de ação com Will Smith e Martin Laurence: "Bad Boys: Tudo ou Nada" permanece em segundo lugar, caindo apenas 44% e arrecadando outros 18,8 milhões de dólares ao terceiro fim de semana. O total doméstico vai nos 147 milhões e o mundial nos 289,1, contra um orçamento na ordem dos 100 milhões, sem incluir o marketing.

O quarto filme da saga da Sony é um passo importante na reabilitação da carreira de Smith após ter dado uma bofetada ao comediante Chris Rock na cerimónia dos Óscares em 2022 – um sinal de que o público está pronto para recebê-lo de volta.

"The Bikeriders", protagonizado por Austin Butler como o motard que terá de escolher entre a lealdade ao seu clube de motards e o casamento com Kathy, interpretada por Jodie Comer, estreou em terceiro lugar, arrecadando 9,7 milhões. Num marcante papel secundário destaca-se ainda Tom Hardy.

O analista da Franchise Entertainment Research descreveu a estreia como "boa, não ótima", mas observou que as críticas dos críticos foram boas, o que poderá colocá-lo como uma a escolha nas próximas semanas para quem não vai aos cinemas ver super produções.

O quarto lugar nas bilheteiras foi para o filme de ficção científica e ação "O Reino do Planeta dos Macacos", com 3,6 milhões no período de sexta a domingo na América do Norte, para um total doméstico de 164,3 milhões e 381,4 a nível mundial. Trata-se de um bom resultado, mas ainda não o suficiente para o estúdio ver lucro do investimento da produção que custou 160 milhões, sem incluir despesas de marketing.

Para toda a família, "Garfield: O Filme", com a voz na versão original de Chris Pratt como o felino preguiçoso e amante de lasanha, surge em quinto lugar, com 3,6 milhões.

Com 85,1 milhões da América do Norte e 230,6 milhões a nível mundial, a animação com um orçamento de 60 milhões é um sucesso para a Sony, ainda que sem os valores obtidos por outras animações de estúdios rivais.