"Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)" manteve o seu primeiro lugar nas bilheteiras norte-americanas pelo terceiro fim de semana consecutivo, informou no domingo a Exhibitor Relations, acompanhada de perto pelo mais recente capítulo da saga de terror "Um Lugar Silencioso".

Com a estreia portuguesa a ser apenas a 11 de julho, o filme da animação da Pixar arrecadou 57,4 milhões de dólares nos EUA e Canadá, totalizando 469,3 milhões desde o seu lançamento nos cinemas em 14 de junho, com 545,5 milhões a nível internacional.

Com isto, ultrapassou o marco histórico dos mil milhões de dólares (1,015) este domingo, o que não acontecia desde "Barbie" há um ano, em apenas 19 dias de exibição: um recorde para o género.

Um sucesso apesar das dificuldades no mercado em geral, observou o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

“Apesar dos números recorde de ‘Divertida-Mente 2’ e do excelente desempenho de ‘O Reino do Planeta dos Macacos’, as bilheteiras doméstica de junho caíram 20,8% em comparação com a média pré-pandemia”, disse Gross.

"Divertida-Mente 2" é um grande regresso para a Pixar, após o antigo regime da Disney ter decidido enviar três dos seus filmes diretamente para streaming e várias desilusões de bilheteira no pós-pandemia.

A sequela do filme de 2015 regressa à mente da agora recém adolescente Riley, no momento em que enfrenta novas emoções ao entrar no liceu.

Inveja e Ansiedade juntam-se às emoções residentes falantes existentes na sua jovem cabeça, incluindo Alegria e Tristeza, dobradas na versão original por atores como Amy Poehler e Phyllis Smith.

"Um Lugar Silencioso: Dia Um"

Em segundo lugar nas bilheteiras norte-americanas ficou "Um Lugar Silencioso: Dia Um", o terceiro filme da saga de terror apocalíptico, protagonizada pela vencedora do Óscar queniana-mexicana Lupita Nyong'o, que arrecadou 53 milhões de dólares no fim de semana de estreia.

Já nos cinemas portugueses, Gross descreve o valor como "uma excelente estreia para o terceiro episódio de uma saga de terror", embora tenha notado que as críticas e as avaliações do público caíram em relação ao capítulo anterior.

"Apenas 13 sagas de terror passaram para um quarto capítulo. Essa lista vai agora ficar mais longa", assegura.

Também estreou "Horizon: Uma Saga Americana – Capítulo 1", que ficou em terceiro lugar nas bilheteiras, com um valor muito mais baixo de 11 milhões.

Com estreia portuguesa esta semana, o western épico americano é o primeiro da nova saga, realizada e protagonizada por Kevin Costner, com a sequela prevista para 22 de agosto.

"Bad Boys: Tudo ou Nada"

Enquanto isso, a turbulenta comédia de ação "Bad Boys: Tudo ou Nada", caiu do segundo para o quarto lugar, com 10,3 milhões. O total mundial ao quarto fim de semana vai nos 332 milhões de dólares, um sucesso para um filme que custou cerca de 100 e que, contando com o marketing, precisava arrecadar pelo menos 250 para o estúdio começar a ver o retorno do seu investimento.

Este quarto capítulo da saga é um passo importante na reabilitação da carreira de Will Smith após ter dado uma bofetada em Chris Rock na cerimónia dos Óscares de 2022 – um sinal de que o público está pronto para recebê-lo de volta.

O quinto lugar nas bilheteiras americanas foi para "Kalki 2898 AD", um filme de ficção científica em língua telugo, do estúdio indiano Prathyangira Cinemas, com 5,5 milhões.

O conto mitológico, com um elenco indiano de grande sucesso, é o primeiro filme de um universo cinematográfico maior planeado pelos criadores.