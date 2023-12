As ações da Warner Brothers Discovery caíram mais de 5% na quarta-feira (20) apíos surgirem notícias de que a gigantesca multinacional da comunicação social e entretenimento está a explorar uma possível fusão com a rival Paramount Global.

O presidente-executivo da Warner Brothers Discovery, David Zaslav, reuniu-se com o congénere da Paramount Global, Bob Bakish, durante várias horas, informou a Axios, citando fontes não identificadas.

As conversações – que tiveram lugar na terça-feira em Nova Iorque – foram descritas como preliminares, com resultado incerto.

Zaslav também conversou sobre o potencial de um acordo com Shari Redstone, a empresária que controla a Paramount através da sua holding National Amusement e que notícias recentes indicam que estar a ponderar vender a sua participação.

A Warner contratou banqueiros para explorar uma aquisição, informou ainda a Axios.

Após a Disney ter concluído a compra do grande estúdio 20th Century Fox em março de 2019, este novo acordo teria enormes implicações na indústria cinematográfica.

Os ativos detidos pela Warner Brothers Discovery incluem CNN, HBO e os seus estúdios de cinema com o mesmo nome, enquanto as propriedades da Paramount incluem os seus estúdios de cinema com o mesmo nome e o grupo CBS.

Zaslav e Bakish discutiram formas pelas quais as empresas poderiam beneficiar dos pontos fortes uma da outra, como combinando os seus serviços de streaming para competir melhor com Netflix e Disney+, segundo a Axios.

A Warner Bros e a Paramount Pictures são dois dos chamados “Big Five” dos estúdios de cinema, juntamente com Disney, Sony e Universal. Também são os únicos dois que estavam ativos sob o mesmo nome durante a era dourada de Hollywood na década de 1920, quando a indústria do cinema começava a ganhar relevância.

Uma empresa combinada controlaria cerca de 30% do mercado de distribuição de filmes nos EUA, impulsionando a indústria à frente dos atuais líderes, Universal e Disney.

Enquanto a Warner tem sagas como a DC, "Harry Potter" e "O Senhor dos Anéis", a Paramout apresenta "Missão Impossível", "Transformers", "Star Trek", "Top Gun", "Gritos", "Exterminador Implacável", "Tartaugas Ninja" ou "Um Lugar Silencioso".

A Warner Brothers Discovery tinha um valor de mercado de cerca de 28,4 mil milhões de dólares, com base na cotação de fecho das suas ações na quarta-feira – mais do dobro da avaliação de cerca de 10,3 mil milhões da Paramount Global, também com base nos valores do mesmo dia.

A primeira seria a parte dominante do negócio, tanto mais que a Paramount tem uma dívida de cerca de 15,6 mil milhões de dólares enquanto a Warner Bros Discovery tem cortado custos e reduzido os seus níveis de dívida sob a liderança de Zaslav. Uma fusão poderia colocar os activos da Paramount numa situação financeiramente mais estável.

Uma possível fusão desta dimensão poderá desencadear uma maior consolidação na indústria dos meios de comunicação social e atrair um intenso escrutínio por parte dos reguladores dos EUA e da Europa.