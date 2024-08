O novo filme de ficção científica e terror "Alien: Romulus" liderou as bilheteiras do fim de semana nos cinemas norte-americanos, mostrando a capacidade contínua para assustar o grande público, avançaram os analistas no domingo.

O mais recente título de uma saga que começou em 1979 com o sucesso de "Alien, o Oitavo Passageiro", de Ridley Scott, arrecadou cerca de 41,5 milhões de dólares no período de sexta a domingo (cerca de 37,6 milhões de euros, à cotação do dia), informou o observador da indústria Exhibitor Relations.

O valor ficou muito acima da zona dos 20 milhões que apontavam as previsões e é a segunda melhor estreia da saga, não relevando o impacto da inflação nos seis filmes anteriores. A nível internacional, as receitas também ficaram acima do esperado, com 66,7 milhões de dólares, e um total mundial de 108,2 milhões.

Já o orçamento, sem incluir o marketing, ficou pelos 80 milhões, relativamente moderado para os padrões das grandes produções de Hollywood.

Esta foi "uma excelente estreia para uma sequela de terror tardia", disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

Dirigido pelo cineasta uruguaio Fede Alvarez (de "Evil Dead", de 2013), "Romulus" conta a história de colonos espaciais que, enquanto vasculham uma estação espacial abandonada, encontram os temíveis seres extra-terrestres.

Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux e Spike Fearn são os protagonistas.

O forte resultado finalmente destronou a super produção de super-heróis da Marvel "Deadpool & Wolverine", que caiu para o segundo lugar, arrecadando mais 29 milhões de dólares no seu quarto fim de semana.

Com Ryan Reynolds como Deadpool e Hugh Jackman a regressar como uma versão de Wolverine, as receitas mundiais já estão nos 1,142 mil milhões de dólares, ultrapassando "Joker" (2019) para estabelecer um novo recorde de bilheteira para um filme com classificação para adultos na América do Norte ["R", de Restrito].

Isto empurrou o número dois do fim de semana passado - o romance dramático "Isto Acaba Aqui", baseado no romance de Colleen Hoover - para o terceiro lugar, com uns ainda impressionantes 24 milhões.

A aproximar-se dos 100 milhões na América do Norte e dos 180 a nível mundial, contra um investimento de 25 milhões, sem incluir marketing, o filme protagonizado por Blake Lively está a ter uma das melhores estreias de um filme romântico, apesar de uma contínua polémica pública nas redes sociais à volta de uma alegada zanga da atriz e produtora com colega no ecrã e realizador Justin Baldoni, que contratou uma veterana empresa de gestão de crises de relações públicas.

"Isto Acaba Aqui"

Em quarto lugar nas bilheteiras ficou o 'thriller meteorológico' "Tornados", com mais 9,8 milhões de dólares: com Daisy Edgar-Jones e Glen Powell como protagonistas, esta sequela independente do clássico filme de desastre de 1996 "Tornado" já arrecadou 238 milhões na América do Norte, mas está a ser prejudicada pelo fraco desempenho internacional, de apenas 95 milhões. As receitas mundiais estão nos 333,4 milhões, com os analistas a estimarem que precisa de se aproximar dos 390 milhões para justificar o investimento do estúdio (155, sem incluir o marketing).

Em quinto lugar ficou o relançamento para festejar o 15º aniversário do clássico da animação 'stop-motion' "Coraline e a Porta Secreta", com 8,4 milhões.

Baseado na obra de Neil Gaiman, “Coraline” conta a história de uma menina solitária de 11 anos que descobre um universo alternativo atrás de uma porta misteriosa.

Agora em oitavo lugar, "Divertida-Mente 2", da Disney-Pixar, continua a ser o grande filme do verão, com um total de receitas nos 1,626 mil milhões: este fim de semana, tornou-se o filme de animação a arrecadar mais nas bilheteiras internacionais, depois de ter batido o recorde na América do Norte, sem incluir o impacto da inflação.