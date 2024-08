Uma nova versão de "O Corvo" e "Um Sinal Secreto", a estreia de Zoë Kravitz na realização com Channing Tatum como protagonista, desiludiram nas bilheteiras da América do Norte no fim de semana, levando a comédia de super-heróis "Deadpool & Wolverine" a voltar ao topo das bilheteiras, arrecadando cerca de 18,3 milhões de dólares, informou o observador da indústria Exhibitor Relations no domingo.

O filme com Ryan Reynolds eHugh Jackman já liderou as bilheteiras em quatro dos seus cinco fins de semana, registando receitas impressionantes de 577,2 milhões no mercado interno e 634 milhões a nível internacional.

O líder do fim de semana passado, o filme de terror e ficção científica "Alien: Romulus", caiu para o segundo lugar, arrecadando 16,2 milhões no período de sexta a domingo, um declínio de 61%. No entanto, com um orçamento relativamente modesto de 80 milhões de dólares (sem incluir o marketing) e receitas globais na ordem dos 225, está perto de ser rentabilizado o investimento do estúdio na saga com a nova história de um encontro aterrorizante entre colonos espaciais e os emblemáticos extraterrestres. Dirigida pelo cineasta uruguaio Fede Alvarez, os protagonistas são Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux e Spike Fearn.

"Isto Acaba Aqui"

"Isto Acaba Aqui", um drama romântico baseado num romance popular de Colleen Hoover, arrecadou mais 11,9 milhões. Blake Lively é a protagonista e coproduziu o filme, que teve um desempenho inesperadamente bom para o género, arrecadando um total global até agora de 242 milhões, contra um orçamento, sem o marketing, de apenas 25 milhões.

“Está entre os grandes destaques do verão”, disse o analista David A. Gross, acrescentando que “é outro sinal da melhoria da saúde da indústria”.

Já a estreia do novo thriller psicológico "Um Sinal Secreto" ficou em quarto lugar, com 7,3 milhões, o limite inferior das expectativas dos analistas.

O orçamento terá ficado por uns modestos 20 milhões antes do marketing, pelo que não deve dar prejuízo, mas não conseguiu traduzir em sucesso as relativamente boas críticas à história de uma empregada de mesa (Naomi Ackie) que visita a misteriosa ilha de um multimilionário da tecnologia (Channing Tatum), dirigida pela atriz Zoe Kravitz (filha do cantor Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonnet), na sua estreia na realização.

Dado o mercado saturado de 'thrillers' policiais, disse Gross, o bom desempenho destes filmes é "quase sempre determinado pelo elenco". Neste caso o elenco, juntamente com Ackie e Tatum, inclui Christian Slater, Kyle MacLachlan, Haley Joel Osment e Geena Davis.

Em quinto lugar ficou o novo drama bíblico da Sony "The Forge", com 6,6 milhões, uma estreia nada má para um filme que custou 5 milhões para ser produzido. Este é um 'spin-off' do drama inspirador “War Room” (2015), que conta a história de um jovem de 19 anos, confuso e sem direção, que encontra motivação para se recompor.

Já uma nova versão de "O Corvo" com Bill Skarsgard, que que estreou 30 anos depois do original, não conseguiu entrar no Top 5, estreando em oitavo lugar, com 4,6 milhões. Completamente rejeitado pelo público, o filme custou 50 milhões antes do marketing e é mais um prejuízo este verão para o estúdio Lionsgate.