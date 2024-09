"Deadpool & Wolverine" voltou a liderar as bilheteiras norte-americanas este fim de semana, arrecadando cerca de 15,2 milhões de dólares e ajudando a impulsionar os totais domésticos de agosto bem acima dos níveis pré-pandemia para um forte final do verão de Hollywood, disseram os analistas no domingo.

A comédia dos super-heróis da Disney e da Marvel liderou as bilheteiras cinco das seis semanas desde a estreia em parte devido ao poder das estrelas populares (e amigos) Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

O seu total doméstico agora é de 603,8 milhões de dólares – apenas o 16.º filme a ultrapassar a marca de 600 milhões, 11 deles produzidos pela Disney, informou o observador da indústria Exhibitor Relations. A este valor juntam-se 658,4 do mercado internacional, para um total mundial de 1,26 mil milhões, o segundo maior sucesso de 2024, apenas perdendo para os 1,66 mil milhões de "Divertida-Mente 2".

O filme de terror de ficção científica "Alien: Romulus", também da Disney, via 20th Century Studios, registou uns sólidos 9,3 milhões no seu terceiro fim de semana, ficando em segundo lugar nas bilheteiras americanas. Com quase 91 milhões na América do Norte e 285,6 a nível mundial, este já é um sucesso para a produção com um orçamento de 80 milhões antes do marketing.

Situado décadas depois do “Alien, o Oitavo Passageiro” original de 1979, a mais recente entrada da saga tem como protagonistas Cailee Spaeny e David Jonsson como colonos espaciais que têm o seu próprio encontro com xenomorfos mortais.

"Isto Acaba Aqui", da Sony, um drama romântico baseado no popular romance homónimo de Colleen Hoover, arrecadou mais 7,4 milhões e ficou em terceiro lugar no tradicionalmente tranquilo fim de semana do Dia do Trabalho nos EUA. Blake Lively estrela e co-produziu o filme realizado por Justin Baldoni, que está a ter um desempenho inesperadamente bom para o género, arrecadando um total global até agora de 285,8 milhões, contra um orçamento, sem o marketing, de apenas 25 milhões.

"Reagan", um 'biopic' sobre o 40º presidente dos EUA, dos estúdios independentes ShowBiz Direct e MJM Entertainment, arrecadou 7,4 milhões, uma "boa estreia doméstica para uma biografia política", disse o analista David A. Gross, já que o público aprovador, mais conservador, ignorou as críticas mornas.

Chegando intencionalmente no momento em que a corrida para ser o 47.º presidente aquece rapidamente, o filme - baseado no livro "The Crusader", de Paul Kengor - tem como protagonista Dennis Quaid e é um tratamento simpático que traça a trajetória de Ronald Reagan desde a infância até à Sala Oval da Casa Branca.

Em quinto lugar e o único a subir desde o fim de semana anterior, "Tornados" - a continuação do popular "Tornado" de 1996 - arrecadou mais 7,2 milhões.

Glen Powell interpreta um charmoso caçador de tempestades, intrigado por uma rival misteriosamente presciente (Daisy Edgar-Jones), enquanto são atingidos por uma série surpreendente de tornados.

Dá-se a situação curiosa de "Tornados" ainda não ser tecnicamente um sucesso comercial, apesar de o total na América do Norte se aproximar dos 260 milhões, o quinto maior de 2024: com os analistas a concordarem que um filme precisa arrecadar 2,5 a três vezes o orçamento (155 milhões, sem incluir o marketing) para o respetivo estúdio começar a ver o retorno do investimento, o filme está a ser prejudicado pelo fracasso internacional, onde apenas foram arrecadados 98,7 milhões.

As bilheteiras norte-americanas, atingidas primeiro pela COVID-19 e depois pelas greves dos argumentistas e atores de Hollywood, começaram lentamente a temporada de verão, com a relativa desilusão de "O Reino do Planeta dos Macacos" e os fracassos de "Profissão: Perigo", "IF: Amigos Imaginários" e "Furiosa: Uma Saga Mad Max".

Mas os fortes desempenhos de “Deadpool & Wolverine”, “Alien: Romulus”, “Divertida-Mente 2”, "Gru, O Maldisposto 4", "Bad Boys: Tudo ou Nada", “Tornados” e Um Lugar Silencioso: Dia Um" ajudaram a produzir uma reviravolta dramática. Espera-se que “Beetlejuice Beetlejuice”, de Tim Burton, dê um impulso adicional no próximo fim de semana.