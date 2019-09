Sobre Jonah Hill, duas vezes nomeado para os Óscares, as informações são dúbias: após especulações de que seria o novo Pinguim (sucedendo a Danny DeVito em "Batman Regressa", de Tim Burton, em 1992), o Collider avançou que as conversações são para o papel do Enigma (visto pela última vez no cinema com Jim Carrey em "Batman Para Sempre", de 1995).

Além de se saber que Robert Pattinson sucede a Ben Affleck, são conhecidos poucos detalhes sobre "The Batman": Matt Reeves confirmou que a história não se vai basear na banda desenhada "Year One" criada por Frank Miller, mas reforçará o papel de Batman como o maior detetive do mundo.

A previsão é que seja o primeiro de uma nova trilogia e segundo o fiável Geeks WorldWide, a rodagem vai começar em Londres a 13 de janeiro de 2020.

A chegada aos cinemas portugueses foi marcada para 24 de junho de 2021.