"Caça-Fantasmas: O Legado" ficou em primeiro lugar nas bilheteiras americanas, com 44 milhões de dólares, ultrapassando as expectativas de receitas e confirmando o sucesso de juntar Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd, com a participação especial de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts e Sigourney Weaver, os veteranos do clássico de 1984.

Os analistas descrevem o resultado como uma grande vitória para o estúdio Sony depois do fracasso de tentar relançar a saga em 2016 com uma versão feminina.

O resultado também é um sinal de esperança para os cinemas pois os inquéritos revelam que o filme também convenceu o público mais resistente ao regresso às salas durante a pandemia: as famílias.

Com estreia oficial esta semana em Portugal, o novo filme é o mais recente que tem consolidado a recuperação dos cinemas nos últimos dois meses, depois de "Venom: Tempo de Carnificina", "007: Sem Tempo Para Morrer", "Dune - Duna", "Halloween Mata" e "Eternals".

Já a estreia de "King Richard: Para Além do Jogo" nos cinemas apenas ficou em quarto lugar, com 5,7 milhões de dólares, abaixo dos 10 milhões projetados pelo próprio estúdio, confirmando a dificuldade de lançar filmes dramáticos adultos com sucesso durante a pandemia.

Em Portugal, o filme também desiludiu, ficando em quinto lugar, com 5307 espectadores.

King Richard: Para Além do Jogo

Will Smith interpreta Richard Williams, o pai das lendas do ténis Serena e Venus Williams, mas os analistas concordam que nem o seu empenho na divulgação salvou o filme do que descrevem como um "flop" de bilheteira, salientando que também teve influência ser possível vê-lo em casa nos EUA através da HBO Max.

Reagindo ao resultado, responsáveis do estúdio mostraram confiança que as reações do público e as boas críticas prolonguem a estadia de "King Richard" nos cinemas, já que é visto como um forte candidato aos Óscares, com Will Smith a liderar o favoritismo para Melhor Ator.