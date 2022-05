"Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" ultrapassou os 800 milhões de dólares de receitas a nível mundial, ultrapassando um meta importante nas bilheteiras.

Com 803,2 milhões de dólares, o mais recente filme do Universo Cinematográfico Marvel tornou-se o segundo maior sucesso de Hollywood na era da pandemia, perdendo apenas para "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (1,89 mil milhões de dólares). Nenhum dos filmes estreou na China, um importante mercado de cinema.

Na lista seguem-se "007: Sem Tempo Para Morrer" (774,2 milhões), "The Batman" (767,5) e "Velocidade Furiosa 9" (726,2). Mais nenhum filme ultrapassou os 700 milhões.

Apesar do reinado nas bilheteiras terminar esta semana com a estreia de "Top Gun: Maverick", o filme com Benedict Cumberbatch já ultrapassou as receitas do primeiro "Doutor Estranho" (2016), que pararam nos 677,7 milhões.

O sucesso estende-se a Portugal, onde já foi visto por 242.896 espectadores até 22 de maio.

A estreia de "Downton Abbey: Uma Nova Era" este fim de semana nos EUA foi de 16 milhões de dólares.

Embora abaixo dos 31 milhões do primeiro filme em 2019, os analistas concordam que é um início encorajador sobre o regresso aos cinemas da audiência com mais de 45 anos (55% dos espectadores do novo filme tinham 55 ou mais), que se tem mostrado muito seletiva sobre o que vai ver durante a pandemia (por exemplo, não apareceu para filmes como "West Side Story" e "King Richard").

A nível mundial, a continuação do sucesso televisivo já arrecadou 51,7 milhões de dólares.

Com um orçamento de 40 milhões, o dobro do primeiro filme por causa dos protocolos de segurança da COVID-19 e filmagens no sul de França, ainda será preciso mais tempo antes do estúdio começar a ver lucros e saber-se se avançará outra sequela.

Em Portugal, a nova história da família Crawley só levou 13.143 espectadores aos cinemas nos primeiros 11 dias. No mesmo espaço de tempo, o primeiro filme ia nos 26.443 em 2019.