A versão em imagem real de "Lilo & Stitch", da Disney, é o primeiro lançamento de Hollywood de 2025 a chegar aos mil milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial.

Após dois meses nos cinemas, a comédia para toda a família acumulou 416,1 milhões de dólares na América do Norte e 584,8 a nível internacional, chegando assim aos 1,001 mil milhões. Ou o equivalente a 860 milhões de euros.

Este ano, apenas outro filme se aproximou dos mil milhões, sem conseguir lá chegar: "Um Filme Minecraft", que parou nos 955,1.

A não ser que a Marvel consiga surpreender no fim do mês com "O Quarteto Fantástico: Novos Passos", apenas outro filme de Hollywood parece ter potencial para se tornar "multimilionário" até ao fim do ano: "Zootrópolis 2", que chega em novembro.

Até agora, apenas um outro filme entrou no grupo "multimilionário" e lidera a grande distância: a animação chinesa "Ne Zha 2", com o equivalente a 1,89 mil milhões de dólares, dos quais 98.9% são do mercado interno.

Para "Lilo & Stitch", trata-se de um triunfo comercial e artístico de um projeto com origens bem humildes: quando foi anunciado em 2018, o destino era ser um filme original com lançamento direto no serviço de streaming Disney+. O orçamento muito controlado andou pelos 100 milhões de dólares, cerca de metade do que é habitual para o género e a Disney.

“Sabíamos que ‘Lilo & Stitch’ tinha muito amor entre o público à volta do mundo, mas nunca tomamos isso como garantido, e estamos orgulhosos de como este novo filme ligou-se com as pessoas”, destacou Alan Bergman, copresidente da Disney Entertainment, no comunicado oficial a assinalar o triunfo.

Além dos EUA e Canadá, o TOP 10 dos mercados que mais contribuíram para o sucesso foram o México (67 milhões de dólares), Grã-Bretanha (48,9), França (42,4), Brasil (37,4), Alemanha (32,4), Espanha (27,4), China (25,2), Itália (25,1) e Austrália (21,1).

O impacto estendeu-se a Portugal, com o equivalente mais modesto a 4,39 milhões de dólares nas bilheteiras, mas o impacto percebe-se melhor com outros números: 613.080 espectadores até 16 de julho, liderando o top nacional dos filmes mais vistos de 2025.

"Lilo & Stich" também passa a ser o décimo maior sucesso comerical na era pós-pandemia a nível global, já que os cinemas não conseguiram regressar aos valores de 2019, quando nove filmes passaram os mil milhões de dólares nas bilheteiras, dos quais sete eram da Disney.

A história mantém a do filme de animação de 2002: Lilo, uma pequena havaiana rebelde e irrequieta adota um animal aparentemente inofensivo que, na verdade, é um "perigoso" extra-terrestre foragido do seu planeta, resultado de uma experiência genética.

Embora não tenha sido um gigantesco sucesso de bilheteira há 23 anos, "Lilo & Stitch" foi considerado um dos poucos filmes de qualidade daquela época saídos da Disney, quando a animação americana estava dominada essencialmente pela Pixar e o impacto de "Shrek", da DreamWorks. Originou várias sequelas diretas para vídeo e séries de TV e fontes da Disney dizem que a popularidade foi crescendo todos os anos após o lançamento da plataforma de streaming em 2019.

