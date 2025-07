"F1: O Filme" é o maior sucesso da Apple no cinema, ultrapassando "Napoleão".

São boas notícias para a carreira do seu protagonista, Brad Pitt, que após conquistar o Óscar de Melhor Ator Secundário com "Era Uma Vez... em Hollywood" (2019), viu passar sem grande impacto os filmes seguintes, "Bullet Train: Comboio Bala" (2002) e "Wolfs - Lobos Solitários" (2024).

A estrela não poupou nos esforços, desdobrando-se em presenças e entrevistas durante a grande campanha de promoção por vários países. Até o antigo colega Tom Cruise apareceu na antestreia em Londres.

No entanto, nunca se falou da parte mais sombria da sua biografia pública: o fim do casamento com Angelina Jolie e os documentos judiciais que alegam que usou violência física contra ela e um dos filhos durante um voo privado em 2016 (cinco dias depois, a atriz entrou com o pedido de divórcio, apenas finalizado em dezembro de 2024).

Foi tudo o resultado de uma campanha "cuidadosamente coreografada", segundo a Vulture, que quebra o tabu após dois fins de semana do filme nos cinemas, num artigo significativamente intitulado "Brad Pitt Is Fooling You" [Brad Pitt está a enganar-vos] (acesso pago).

"Brad Pitt diz que já não pensa muito em perceção. Mas a sua digressão de promoção cuidadosamente coreografada para 'F1: O Filme' demonstra o contrário. Continuando a trabalhar com o assessor de imprensa especializado em gestão de crises Matthew Hiltzik, que representou Johnny Depp (e cujos protegidos passaram a representar Justin Baldoni [envolvido em processos judiciais com a atriz Blake Lively] e a trabalhar na Casa Branca de Trump), Pitt fez um esforço concertado para se restabelecer como um símbolo da estrela de cinema sincera e forte, com apenas uma pitada de vulnerabilidade", refere o prestigiado 'site' de cultura pop ligado à revista New York.

"Sim, ele lutou contra o alcoolismo, mas superou-o. A sua nova namorada de 30 e poucos anos, Ines de Ramon, foi apresentada como uma pessoa tranquila e agradável, ao contrário da ex que ele quer que as pessoas esqueçam... O efeito cumulativo de 'F1' e da sua digressão de promoção tem sido uma ofensiva de charme cuidadosamente planeada, com o objetivo de obscurecer, se não enterrar completamente, os alegados detalhes violentos do seu comportamento em relação à ex-esposa Angelina Jolie. Pitt tem tido tanto sucesso nesta reabilitação que a maioria do público nem entende por que ele está a tentar reabilitar-se", destaca o artigo.

Nem em "F1" nem nos dois filmes anteriores, Pitt foi confrontado com uma única pergunta sobre Jolie ou o afastamento dos seus seis filhos, "alguns dos quais estão, segundo informações, a remover legalmente o seu apelido dos nomes", diz a Vulture.

E conclui: "Quando um ator vincula a sua reabilitação a um filme de sucesso, torna-se difícil separar a arte do artista. A atuação no ecrã alimenta a 'persona' fora dele. A 'persona' fora dele também é uma representação, uma que vende ideais e, às vezes, camisolas ou tarifários de telemóvel. Pitt sempre vendeu uma visão específica da masculinidade branca americana, baseada em carisma, imperturbabilidade e confiança inabalável. A sua destreza em remover o espectro da violência da sua própria narrativa recorda as formas como a violência contra as mulheres é normalizada. Não é que as pessoas não acreditem no que aconteceu a Jolie naquele avião — simplesmente não querem saber."