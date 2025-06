Tom Cruise e Brad Pitt juntaram-se publicamente pela primeira vez em décadas e 31 anos após "Entrevista com o Vampiro", o único filme que fizeram juntos.

Fotos e vídeos mostram a dupla a conversar, sorrir e posar, entre fortes abraços, na segunda-feira na antestreia europeia em Londres de "F1 - O Filme", protagonizado por Brad Pitt e realizado por Joseph Kosinski e produzido por Jerry Bruckheimer, que estiveram envolvidos com Tom Cruise no recente "Top Gun: Maverick" (2022).

Cruise, cuja presença não fora anunciada, também posou com Kosinski, Bruckheimer e Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1.

“Grande noite no cinema com os meus amigos. Vocês arrasaram!", partilhou Cruise nas redes sociais.

Longe parecem estar os tempos em que os dois atores mantinham as distâncias: apesar de Pitt ter agradecido recentemente os elogios "amáveis" de Cruise a propósito de "F1" e recordado os tempos em que faziam corridas de karting no início dos anos 1990, são muitas as histórias de que foi tensa a rodagem de "Entrevista com o Vampiro" (1994), onde interpretavam os vampiros Lestat (Cruise) e Louis (Pitt).

O próprio realizador Neil Jordan admitiu muitos anos depois que Pitt torceu o nariz à polémica escolha do colega para ser Lestat.

Pitt admitiu que existiu um choque de feitios numa declaração que ficou célebre sobre o ressentimente que teve com o colega: "Ele é o Polo Norte, eu sou o Polo Sul [...] Havia uma competição latente que atrapalhava qualquer conversa a sério".

"Há um motivo para eles não trabalharem juntos há 30 anos. Desentenderam-se tanto quando rodaram 'Entrevista com o Vampiro' que nenhum dos dois conseguiu superar isso. Minimizam publicamente, mas não é segredo que não se suportam", destacava uma fonte à revista Closer em 2024.

No entanto, Kosinski revelou recentemente que teve planos para voltar a juntar os atores numa outra versão de "Ford v Ferrari" ("Le Mans '66: O Duelo" em Portugal) que não se concretizou por causa do orçamento.

O filme acabaria por ser lançado enm 2019, mas realizado por James Mangold e protagonizado por Matt Damon e Christian Bale.