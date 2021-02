O novo projeto de de Jordan Peene para o cinema será um reencontro com Daniel Kaluuya, o protagonista de "Foge", o seu primeiro filme.

O envolvimento do ator britânico e ainda da atriz e cantora norte-americana Keke Palmer foi avançado pela imprensa especializada.

Não são conhecidos mais detalhes além de que também será um filme de terror, tal como aconteceu com "Foge" (2017) e "Nós" (2019), grandes sucessos de público e crítica que abordavam questões raciais e sociais.

O primeiro também valeu a Peele um Óscar de Melhor Argumento Original.

O estúdio Universal revelou apenas que chegará aos cinemas a 22 de julho de 2022.

Antes do terceiro filme ainda deverá chegar ao cinema "Candyman", que Peele produziu e escreveu, descrito como uma "sequela espiritual" do filme de terror com o mesmo título de 1992, que se chamou "O Assassino em Série" em Portugal.

A estreia nos cinemas foi adiada por causa da pandemia várias vezes: a data mais atual é 27 de agosto.