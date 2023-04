Martin Scorsese chegou à versão final do seu próximo filme.

Segundo avançou o Deadline, "Killers Of The Flower Moon" terá três horas e 26 minutos de duração e não as quatro horas que se chegou a especular por Hollywood.

A antestreia mundial está marcada para 20 de maio no Festival de Cannes, sendo esperadas na passadeira vermelha as presenças do realizador e dos dois protagonistas, Leonardo DiCaprio e Robert de Niro.

Scorsese venceu a Palma de Ouro em 1976 com "Taxi Driver". Dez anos depois, recebeu o prémio de Melhor Realização em Cannes por "After Hours", o seu último filme que esteve a concurso.

Com argumento assinado por Eric Roth ("Forrest Gump"), "Killers Of The Flower Moon" será o sexto filme de DiCaprio às ordens de Scorsese e o nono de De Niro, mas o primeiro a juntar o trio.

Cruzamento entre "thriller" e western (o primeiro na carreira com quase 50 anos do cineasta), a grande produção baseia-se na história verídica do que aconteceu à nação índia Osage no Estado do Oklahoma, que viu vários dos seus membros assassinados um a um no início dos anos 1920 após a descoberta de petróleo no seu território, no que se tornou um dos primeiros casos investigados pelo recentemente criado FBI e que ficou popularmente conhecido por "Reino do Terror".

O que se descobriu foi uma assustadora conspiração e um dos crimes mais monstruosos da história do país: oficialmente, foram 20 vítimas, mas suspeita-se que o número tenha chegado às centenas.

Jesse Plemons ("O Poder do Cao") será um investigador do FBI, enquanto DiCaprio interpretará o sobrinho de um poderoso rancheiro (De Niro), que casou com uma mulher da nação Índia Osage (Lily Gladstone).

Destaca-se ainda no elenco Brendan Fraser, o mais recente vencedor do Óscar de Melhor Ator por "A Baleia".