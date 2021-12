Fundada em 1909, a National Board of Review é a mais antiga organização norte-americana a distribuir prémios anuais de cinema e é composta por membros selecionados, que incluem cineastas, académicos e estudiosos da área de Nova Iorque. Este ano, o Melhor Filme do ano para os votantes foi “Licorice Pizza”, que valeu também o troféu de Melhor Realização para Paul Thomas Anderson e de Melhor Intérprete Revelação para a dupla de protagonistas do filme, Alana Haim e Coper Hoffman.

O filme, que estreia em Portugal a 30 de dezembro, encabeça uma lista de 10 filmes do ano, que inclui outros favoritos à temporada dos Óscares como “Belfast”, “West Side Story” ou “King Richard: Além do Jogo”, sendo de estranhar a ausência de um dos títulos favoritos, “O Poder do Cão”.

Com dois galardões, destacaram-se “King Richard: Para Além do Jogo”, que valeu a Will Smith o prémio de Melhor Ator e a Aunjanue Ellis o de Melhor Atriz, “The Tragedy of Macbeth”, que conquistou os troféus de Melhor Argumento Adaptado e Melhor Fotografia, e “A Hero”, galardoado nas categorias de Melhor Argumento Original e Melhor Filme Estrangeiro.

Eis a lista completa de vencedores:

Melhor Filme: “Licorice Pizza”

Melhor Realizador: Paul Thomas Anderson por “Licorice Pizza”

Melhor Ator: Will Smith por “King Richard: Para Além do Jogo”

Melhor Atriz: Rachel Zegler por “West Side Story”

Melhor Ator Secundário: Ciarán Hinds por “Belfast”

Melhor Atriz Secundária: Aunjanue Ellis por “King Richard: Para Além do Jogo”

Melhor Argumento Original: Asghar Farhadi por “A Hero”

Melhor Argumento Adaptado: Joel Coen por “The Tragedy of Macbeth”

Interpretação Revelação: Alana Haim & Cooper Hoffman por “Licorice Pizza”

Melhor Estreia na Realização: Michael Sarnoski por “Pig – A Viagem de Rob”

Melhor Longa-Metragem de Animação: “Encanto”

Melhor Filme Estrangeiro: “A Hero”

Melhor Documentário: “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”

Melhor Elenco: “The Harder They Fall”

Melhor Fotografia: Bruno Delbonnel por “The Tragedy of Macbeth”

Prémio Liberdade de Expressão: “Flee”

Top 10 Filmes (por ordem alfabética do título original)

Belfast

Não Olhem para Cima

Dune - Duna

King Richard: Além do Jogo

O Último Duelo

Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas

Red Rocket

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Top 5 FIlmes Estrangeiros (em ordem alfabética do título inglês)

Benedetta

Lamb

Lingui, The Sacred Bonds

Titane

The Worst Person in the World

Top 5 Documentário (em ordem alfabética do título inglês)

Ascension

Attica

Flee – A Fuga

The Rescue

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain

Top 10 Filmes Independentes (em ordem alfabética do título inglês)

The Card Counter – O Jogador

C’mon C’mon

CODA

O Cavaleiro Verde

Holler

Jockey

Old Henry

Pig – A Viagem de Rob

Shiva Baby

The Souvenir Part II