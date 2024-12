"Wicked" é o melhor filme de 2024 para National Board of Review, a mais antiga organização norte-americana a distribuir prémios anuais de cinema, composta por membros selecionados, que incluem cineastas, académicos e estudiosos da área de Nova Iorque.

Nos cinemas portugueses a partir de quinta-feira, a adaptação ao cinema de grande sucesso comercial do musical da Broadway conquistou ainda Melhor Realização para Jon M. Chu e as protagonistas Cynthia Erivo e Ariana Grande receberam o prémio "Spotlight" pela sua colaboração artística.

“'Wicked' representa a pura magia que os filmes podem trazer ao público. Cada detalhe é belissimamente trabalhado e projetado, os atores são todos excecionais e a música é incomparável – juntos, tudo isto resulta numa viagem como nenhuma outra. A NBR tem orgulho de homenagear o realizador John M. Chu e a sua notável visão cinematográfica”, disse a presidente da organização no comunicado oficial.

Embora o Melhor Filme da NBR tenha coincidido com os Óscares pela última vez com "Green Book" em 2018, o seu palmarés e listas deixam pistas fortes sobre os candidatos que estarão na corrida às estatuetas douradas, que serão entregues a 2 de março.

Muitos nomeados ao Óscar de Melhor Filme têm saído da lista que junta os 10 títulos do ano: em 2023, isso aconteceu com sete títulos, incluindo o seu vencedor "Assassinos da Lua das Flores" e o da Academia “Oppenheimer”.

Além de "Wicked", o Top 10 deste ano juntou, por ordem alfabética: "Anora", de Sean Baker; "Babygirl", de Halina Reijn; "A Complete Unknown", de James Mangold; "Conclave", de Edward Berger"; "Furiosa: Uma Saga Mad Max", de George Miller; "Gladiador II", de Ridley Scott; "Juror #2", de Clint Eastwood; "Queer", de Luca Guadagnino; "Sing Sing", de Greg Kwedar; e "A Verdadeira Dor", de Jesse Eisenberg.

O Melhor Ator foi Daniel Craig ("Queer") e a Melhor atriz Nicole Kidman ("Babygirl"), com Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor") e Elle Fanning ("A Complete Unknown") a ganharem nas categorias secundárias.

"Conclave" ganhou o prémio de Melhor Elenco e "Anora", outra candidato forte na temporada de prémios, conquistou Melhor Revelação para a atriz Mikey Madison.

Os prémios dos argumentos foram para "Hard Truths" (original) e "Sing Sing" (adaptado).

"Flow - À Deriva" foi votado o Melhor Filme de Animação, "Sugarcane" o Melhor Documentário e "The Seed of the Sacred Fig" o Melhor Filme Internacional.

Eis a lista completa de vencedores:

Melhor Filme: “Wicked”

Melhor Realizador: Jon M. Chu por “Wicked”

Melhor Ator: Daniel Craig ("Queer ")

Melhor Atriz: Nicole Kidman (“Babygirl”)

Melhor Ator Secundário: Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor")

Melhor Atriz Secundária: Elle Fanning ("A Complete Unknown")

Interpretação Revelação: Mikey Madison por “Anora”

Prémio ícone NBR: Bradley Cooper

Melhor Argumento Original: "Hard Truths"

Melhor Argumento Adaptado: "Sing Sing"

Melhor Estreia na Realização: India Donaldson por "Good One"

NBR Spotlight: Colaboração Artística de Cynthia Erivo & Ariana Grande

NBR Liberdade de Expressão: "No Other Land"

Melhor Longa-Metragem de Animação: "Flow - À Deriva"

Melhor Filme Estrangeiro: "The Seed of the Sacred Fig" (Alemanha)

Melhor Documentário: "Sugarcane"

Melhor Elenco: "Conclave"

Melhor Arte de Duplos Elenco: "Furiosa: Uma Saga Mad Max"

Melhor Fotografia: “Nosferatu”

Top 5 Filmes Estrangeiros (em ordem alfabética do título inglês)

"All We Imagine As Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz" (Índia)

"The Girl with the Needle" (Finlândia)

"Ainda Estou Aqui" (Brasil)

"Santosh" (Índia)

Universal Language (Canadá)

Top 5 Documentário (em ordem alfabética do título inglês)

"Black Box Diaries"

"Dahomey"

"Look Into My Eyes"

"Super/Homem: A História de Christopher Reeve"

"Will & Harper"

Top 10 Filmes Independentes (em ordem alfabética do título inglês)

"Bird"

"A Different Man"

"Dìdi"

"Ghostlight"

"Good One"

"Hard Truths"

"His Three Daughters"

"Love Lies Bleeding"

"My Old Ass"

"Thelma"