Do céu ao inferno em apenas uma semana: após ter sido a melhor estreia dos três filmes onde o super-herói de Paul Rudd é protagonista, “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” viu 'encolher' 69% das receitas no segundo fim de semana de exibição nos EUA e teve a queda mais vertiginosa na história do Universo Cinematográfico Marvel.

Também nenhum filme de super-heróis com uma estreia acima dos 100 milhões de dólares tinha caído tanto desde os 69,6% perdidos por "Batman V. Super-Homem: O Despertar da Justiça" em 2016.

Com 32 milhões de dólares no segundo fim de semana nos cinemas americanos, nem sequer chegando aos 40 que tinham sido projetados, o resultado reflete a reação tépida dos fãs que correram em massa para a estreia do primeiro filme da fase 5 e o 31.º do Universo Cinematográfico e reservaram maiores elogios para a presença de Jonathan Majors como Kang.

Como avançava a publicação especializada Deadline no sábado, não se vê qualquer sinal de fãs a querer ver "Quantumania" mais do que uma vez e sem mostrar capacidade de cativar outros públicos e a concorrência de "Creed III" já a apertar esta semana, arrisca ficar com a medalha de bronze no pódio das bilheteiras mundiais dos três filmes, com pouco mais de 500 milhões de dólares: há uma semana, projetava-se que seria o mais lucrativo de todos.

"O Urso do Pó Branco"

Segundo os analistas, a quebra do filme da Marvel também se deveu à forte competição da mistura de terror e comédia do filme "O Urso do Pó Branco", que levou mais espectadores aos cinemas do que se antecipava, chegando as receitas de estreia aos 23 milhões em vez dos 16 a 20 das previsões.

Também a bater as expectativas esteve o título em terceiro lugar nas bilheteiras dos EUA: o filme religioso "Jesus Revolution" arrecadou 15,5 milhões, muito acima dos 6-7 milhões projetados pelo estúdio.