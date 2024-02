Os Kansas City Chiefs ganharam o Super Bowl (a final da Liga de Futebol Americano), mas os campeões na frente do cinema foram a Disney e a Marvel.

Com o prometido frente frente dos mutantes interpretados por Ryan Reynols e Hugh Jackman, o lançamento do trailer que também anunciou o título "Deadpool & Wolverine" foi um grande sucesso para os estúdios e bateu o recorde do mais visto de sempre nas primeiras 24 horas.

As imagens foram vistas 'online' 365 milhões, batendo o recorde dos 355 milhões que viram um trailer de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", que viria a arrecadar 1,92 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais entre dezembro de 2021 e os primeiros meses de 2022.

TRAILER LEGENDADO.



Num momento em que tanto se fala de "fadiga dos super-heróis" dos espectadores de cinema, os números são boas notícias para a Marvel, cuja reputação artística e comercial descaiu com os recentes "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" e principalmente "As Marvels", o primeiro título do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original) a não chegar aos 100 milhões de dólares na América do Norte.

Muito se aposta no filme que chegará aos cinemas a 25 de julho para alterar esta trajetória, tal como é "reconhecido" no próprio trailer, onde Deadpool se autoproclama o "Jesus da Marvel".

O terceiro "Deadpool" e o primeiro dentro do MCU (e a estreia da classificação "R", destinada a um público de maiores de 16) é o filme mais aguardado nos cinemas para este ano, segundo uma sondagem da Fandango, a empresa líder da venda de bilhetes online da América do Norte.

Realizado por Shawn Levy, no elenco estão ainda Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, e Matthew Macfadyen.