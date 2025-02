"Capitão América: Admirável Mundo Novo", da Marvel e da Disney, manteve-se no topo das bilheteiras norte-americanas este fim de semana, apesar de uma queda acentuada preocupante desde a sua estreia de 68%, arrecadando cerca de 28,2 milhões de dólares (26,94 milhões de euros), disseram analistas no domingo.

Estas receitas, num fim de semana de menos frequência das salas em fevereiro, foi pouco mais de um quarto dos 100 milhões que arrecadou na sua estreia.

Não é a pior queda na história da Marvel e ainda tem tempo nas próximas semanas para recuperar, antes da chegada de outras super produções, mas as reações ao filme com Anthony Mackie como o novo super-herói foram decididamente pouco entusiásticas: pode ser difícil recuperar de ter recebido uma classificação CinemaScore de B menos, a pior nova de sempre do Universo Cinematográfico. Estes inquéritos feitos aos espectadores em vários cinemas da América do Norte aquando das estreias são um muito fiável prognosticador do que será o percurso comercial dos filmes.

“Este é o novo normal para os filmes da Marvel. Ainda não se pode negar que estes filmes têm apelo [...], mas uma queda de 68% no segundo fim de semana reflete menos entusiasmo do público do que se esperaria da Marvel”, disse à Variety Paul Dergarabedian, analista sénior da Comscore.

Com um total global até agora de 289,4 milhões de dólares (276,46 milhões de euros), ainda tem um longo caminho pela frente para o estúdio começar a ter retorno do investimento só com as salas: houve várias refilmagens, mas fontes da Marvel mantêm que o orçamento ficou à volta dos 180 milhões de dólares antes do marketing, ligeiramente menos caro do que outros títulos do estúdio, o que significa que precisa de cerca de 450 milhões.

O novo filme de comédia e terror "O Macaco", baseado num conto de Stephen King, estreou em segundo lugar no período de sexta a domingo, arrecadando cerca de 14,2 milhões de dólares (13,57 milhões de euros).

Theo James, Rohan Campbell e Elijah Wood protagonizam o filme sobre um brinquedo demoníaco que está ligado a uma série de mortes horríveis.

Em terceiro lugar, caindo uma posição em relação ao fim de semana passado, ficou "Paddington na Amazónia", com 6,5 milhões de dólares (6,21 milhões de euros).

Também caiu uma posição caiu "Homem-Cão", uma comédia de animação de super-heróis da Universal e DreamWorks, com 5,9 milhões de dólares (5,64 milhões de euros). O filme é um 'spin-off' dos best-sellers "As Aventuras do Capitão Cuecas", do autor Dav Pilkey.

Em quinto lugar, com 3 milhões de dólares (2,87 milhões de euros), ficou “Ne Zha 2”. O 'blockbuster' chinês tornou-se o maior sucesso de bilheteira na história da China e o maior sucesso comercial mundial para um filme de animação.

A história de uma jovem rebelde que usa os seus poderes para combater inimigos poderosos arrecadou o equivalente a 1,72 mil milhões de dólares (1,64 mil milhões de euros) desde o seu lançamento em 29 de janeiro na China, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.