Aguardado com muita expectativa, o novo trailer de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" foi revelado nos cinemas (20h00, hora de Los Angeles) e pouco depois online, conseguindo gerar tanto entusiasmo como descontentamento por não mostrar imagens de Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Explicação: as novas imagens mergulham na realidade do final do filme anterior, "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", quando todos ficaram a saber que o super-herói (Tom Holland) era o estudante Peter Parker. A única solução é recorrer ao Dr. Estranho, o Mestre das Artes Místicas (Benedict Cumberbatch), para tentar que essa informação seja apagada da cabeça das pessoas, mas o perigoso feitiço abre a porta a realidades inesperadas e paralelas, nomeadamente ao multiverso: Peter vê tudo à sua volta a desagregar-se e a enfrentar inimigos novos... de universos que não são o seu.

As imagens mostram o regresso de vários vilões dos filmes "Homem-Aranha" protagonizados por Maguire e Garfield: Doc Ock (Alfred Molina), Green Goblin (Willem Dafoe), Electro (Jamie Fox), Sandman (Thomas Haden Church) e The Lizard (Rhys Ifans).

A sua presença criou a expectativa que também iriam regressar as outras encarnações do Homem-Aranha do grande ecrã, mas apesar do trailer mostrar que Doc Ock não reconhece a versão de Tom Holland como Peter Parker e um momento com Zendaya como MJ claramente parecido com outro em "O Fantástico Homem-Aranha 2: O Poder de Electro" com Emma Stone, não há imagens dos dois atores, o que está a causar frustração entre vários fãs nas redes sociais (muitos serão os mesmos que não acreditaram quando Garfield disse que não entrava no filme).

Regressos mais do que confirmados a "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" são ainda os de Marisa Tomey como Tia May, Jacob Batalon como Ned Leeds e Jon Favreau como Harold "Happy" Hogan, além de Benedict Wong como Wong.

O filme realizado por Jon Watts chega exclusivamente aos cinemas portugueses a 16 de dezembro.

VEJA O TRAILER.