O Núcleo Cinéfilo de Seia vai assinalar este mês o 5.º aniversário com a realização do habitual ciclo de duas sessões às quintas-feiras e uma conversa com um convidado da área do cinema, foi hoje anunciado (6).

O ciclo designado "A experiência do cinema" inclui a exibição, no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, dos filmes "Era Uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino (2019), na quinta-feira, e "Apocalypse Now - Final Cut", de Francis Ford Coppola (1979/2019), no dia 20.

A direção do 7a. Sena - Núcleo Cinéfilo de Seia refere, em comunicado hoje enviado à agência Lusa, que as duas sessões terão entradas gratuitas, "para assinalar o aniversário e procurar trazer mais público à sala".

O programa do aniversário inclui ainda, no dia 28, às 18:00, na Casa da Cultura de Seia, uma ‘POP UP - à conversa com António Costa Valente', onde o produtor e realizador irá falar do seu percurso profissional e de "experiências no cinema".